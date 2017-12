Großbritanniens Sicherheitsbehörden haben einem Medienbericht zufolge ein Attentat auf Premierministerin Theresa May verhindert. Das berichtet der Sender Sky News unter Berufung auf eigene Recherchen.

Der Plan soll demnach den Einsatz von Sprengstoff vor dem Amtssitz Mays an der Downing Street sowie einen gezielten Angriff gegen die Premierministerin im folgenden Durcheinander vorgesehen haben. Die Behörden nahmen zwei Männer fest, sie wurden einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Bericht gibt es bisher noch nicht.

In den vergangenen zwölf Monaten seien laut dem Chef des Inlandsgeheimdienstes MI5, Andrew Parker, insgesamt neun Terrorattacken vereitelt worden. Parker teilte dies dem Londoner Kabinett mit, kurz bevor der Sky-Bericht veröffentlich wurde. Details nannte er dazu allerdings keine. In diesem Jahr ist es in Großbritannien bereits zu fünf Terroranschlägen gekommen. Dabei starben 36 Menschen, unter ihnen auch Kinder.

Parker sagte vor wenigen Wochen in einer Rede, die Gefahr durch islamistische Terroristen sei so groß wie nie zuvor. Es gebe einen "dramatischen Anstieg an Bedrohungen" in Großbritannien. Triebfeder sei die "mörderische Strategie" der Terrormiliz Islamischer Staat und ihre Online-Propaganda. Der Inlandsgeheimdienst führt derzeit 500 Ermittlungen durch, die 3000 Extremisten betreffen.

Nach einem am Dienstag veröffentlichten unabhängigen Bericht hätte der Terroranschlag von Manchester im Mai möglicherweise verhindert werden können. Demnach war der Attentäter Salman Abedi dreimal ins Visier des Geheimdienstes geraten, einmal nur wenige Monate vor seinem Anschlag.

Bei einem für Ende Mai geplanten Treffen des Inlandsgeheimdienstes sollte es darum gehen, die Risiko einzuschätzen, das von dem 22-Jährigen ausging. Doch zu diesem Zeitpunkt war es schon zu spät: Neun Tage zuvor riss der Brite libyscher Herkunft nach einem Pop-Konzert mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod, auch Kinder. Hunderte erlitten Verletzungen.