Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Cambridge gestorben, wie seine PR-Agentur Pagefield unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Den Angaben nach starb er friedlich. Hawkings Kinder Lucy, Robert und Tim seien zutiefst traurig. "Wir werden ihn für immer vermissen", teilten sie in einer Stellungnahme mit. "Er war ein großartiger Wissenschaftler und ein außergewöhnlicher Mann, dessen Arbeit und Vermächtnis viele Jahre weiterleben werden."

Hawking war für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zu Schwarzen Löchern und der Relativitätstheorie bekannt. Zu großer Bekanntheit gelangte er 1988 mit dem Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit, in dem er einem nicht-wissenschaftlichen Publikum die Natur des Universums erklärte.

Der Wissenschaftler lehrte viele Jahrzehnte an der renommierten Universität Cambridge. 1974 wurde er im Alter von nur 32 Jahren zum jüngsten Mitglied der renommierten britischen Royal Society ernannt. Fünf Jahre später erhielt er in Cambridge die Lucasian Professur für Mathematik, die einst Isaac Newton innehatte.

Als Hawking 21 Jahre alt war, wurde bei ihm die unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. Die Ärzte nahmen damals an, dass er nur wenige weitere Jahre zu leben habe. Seit Jahrzehnten war er aber fast völlig bewegungsunfähig. Er saß im Rollstuhl und konnte nur über einen Sprachcomputer kommunizieren.