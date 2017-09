Als Kind wollte Anika Decker Boutiquebesitzerin werden. "Die Freundin meiner Mutter war das, und die saß immer rauchend mit zwei kleinen Hündchen vor einem tollen Laden und alle Klamotten gehörten ihr. Da dachte ich, das ist doch der beste Job überhaupt." Dann kam alles anders: Sie studierte einige Semester Literatur, arbeitete für einen mexikanischen Partyservice und dachte sich Dialoge für eine ZDF-Telenovela aus. Bis sie von Til Schweiger entdeckt wurde.

Zusammen mit Schweiger schrieb sie die Kinofilme Keinohrhasen und Zweiohrküken. Aber bis heute hat Anika Decker Angst, aufzufliegen. "Ich denke: Jetzt kommt raus, dass ich gar nicht schreiben kann." Das hat sie uns in unserem Studio erzählt. Für unseren Podcast Frisch an die Arbeit haben wir den berühmten Fragebogen von Max Frisch umgeschrieben und auf die Arbeitswelt gedreht. Was bedeutet für Sie Glück am Arbeitsplatz? Was macht Sie nervöser, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar? Für wieviel Geld würden Sie einen Job machen, der Sie langweilt?



ZEIT ONLINE-Redakteurin Leonie Seifert hat Anika Decker 25 Fragen zu Arbeit, Glück und Geld gestellt. Auf die Frage, ob sie gerne mehr Freizeit, mehr Geld oder mehr Sinn hätte, antwortete Decker: "Ich hätte gerne doppelt so viel Geld und doppelt so viel Freizeit."



Am 14. September kommt übrigens Deckers zweite eigene Komödie in die Kinos, High Society, mit Katja Riemann, Iris Berben, Emilia Schüle und Jannis Niewöhner in den Hauptrollen.