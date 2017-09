Ich habe noch nie blaugemacht. Selbstverständlich. So wie auch meine Kollegen noch nie blaugemacht haben. Zumindest nicht, wenn ich einer kleinen Umfrage im Beisein anderer Kollegen trauen darf. Einfach so zu Hause geblieben? Haha. Nee, das würde ich nicht machen. Du etwa? Niemals. Nicht einfach so, ohne Grund.



Als ich später beim Bier noch mal fragte und im Vertrauen beim Kaffeeholen, veränderten sich die Antworten. Ja, okay, das eine Mal. Ganz unfreiwillig, beim Festival zugeparkt und es dann nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft. Die Steuererklärung musste noch gemacht werden. Der Liebeskummer hat die Sinne benebelt. Der Kater den Körper gelähmt. Der Kopf brauchte einfach mal eine Pause. Und ja, wenn ich ehrlich bin: Auch ich bin schon mal liegen geblieben, vor langer Zeit. Natürlich nicht in diesem Job.



Aussagekräftige Studien zum Blaumachen gibt es kaum. Das Karriereportal Glassdoor will rausgefunden haben, dass zehn Prozent aller Befragten schon vereinzelt blaugemacht haben. Was vereinzelt bedeutet und wie lange die Befragten trotz guter Gesundheit nicht zur Arbeit gekommen sind, geht aus der Pressemitteilung zur Befragung nicht hervor. Und in einer Umfrage von YouGov gab mehr als jeder fünfte deutsche Befragte zu, in den letzten zwölf Monaten krankgemacht zu haben. Die Gründe? Die Blaumacher wollten unter anderem liegen gebliebene Alltagsaufgaben wie Haushalt und Arztbesuche erledigen (17 Prozent), ihren Kater auskurieren (zehn Prozent) oder einfach mal faul sein (14 Prozent).



Es ist verboten

Dass es zum Blaumachen nur wenig Informationen gibt, hat einen einfachen Grund: Es ist verboten. Wer nicht arbeiten geht, obwohl er könnte, verstößt gegen das Entgeltgesetz. Findet der Arbeitgeber Beweise dafür, dass sich Mitarbeiter haben krankschreiben lassen, obwohl sie gesund waren, darf er fristlos kündigen. Heißt: Wer blaumacht, der schweigt besser.



Wir wollen trotzdem mehr darüber erfahren. Weil uns das Blaumachen etwas über Fehlentwicklungen in unserer Arbeitswelt verraten kann.



Haben Sie sich in den vergangenen zwölf Monaten krankgemeldet, obwohl sie gesund waren? Ja Nein Vielen Dank, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Bevor Sie dieses Formular an Ihrem Arbeitsplatz ausfüllen, gehen Sie bitte sicher, dass Sie arbeitsrechtliche Konsequenzen für sich ausschließen können. Falls nicht: Füllen Sie unser Formular später auf einem privaten Gerät aus. Bitte wählen Sie eine Option. Wenn nein, warum nicht? Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Die Arbeit bleibt liegen und ich muss sie so oder so erledigen. Ich kann meinen Kollegen nicht zumuten, meine Arbeit zu erledigen. Ich halte mich für unverzichtbar. Warum sollte ich? Mein Job macht mir einfach Spaß. Das gehört sich einfach nicht. Anderer Grund. Bitte wählen Sie eine Option. Wenn ja, wie viele Tage waren es in den letzten zwölf Monaten? Bitte auswählen Keine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mehr als zwanzig Tage Bitte wählen Sie eine Option. Für wie viele Tage davon hatten Sie ein ärztliches Attest? Bitte auswählen Für keinen Fehltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mehr als zwanzig Tage Bitte wählen Sie eine Option. Warum haben Sie blaugemacht? Ich wollte für ein verlängertes Wochenende/Urlaub keinen Urlaubstag opfern. Ich musste mich um meine Kinder/Familie kümmern. Ich brauchte mal eine Pause. Ich baue auf diese Weise Überstunden ab. Ich bin grundsätzlich überfordert. Ich bin grundsätzlich unterfordert. Ich habe einen Konflikt mit meinem Chef. Ich habe einen Konflikt mit meinen Kollegen. Ich werde gemobbt. Ich kann mich nicht mit meinem Job identifizieren. Anderer Grund. Bitte wählen Sie eine Option. Wenn Sie in den vergangenen zwölf Monaten blaugemacht haben: Haben Sie deshalb ein schlechtes Gewissen? Ja Nein Weiß nicht Bitte wählen Sie eine Option. Glauben Sie, dass Ihre Kollegen blaumachen? Ja, ich weiß davon Ja, ich vermute es Nein Weiß nicht Bitte wählen Sie eine Option. Wie alt sind Sie? 18 bis 24 Jahre 25 bis 34 Jahre 35 bis 50 Jahre Über 50 Jahre Bitte wählen Sie eine Option. Sie sind? Weiblich Männlich Bitte wählen Sie eine Option. Ihr höchster Bildungsabschluss? Bitte auswählen Hauptschulabschluss Realschulabschluss/Mittlere Reife Fachhochschul- oder Hochschulreife Ohne allgemeinen Schulabschluss Lehre/Berufsausbildung Fachschulabschluss Hochschulabschluss Bachelor Master Diplom Promotion Ohne beruflichen Bildungsabschluss Anderer Abschluss Bitte wählen Sie eine Option. Was ist Ihre berufliche Situation? Angestellter Leitender Angestellter Angestellter im öffentlichen Dienst Leitender Angestellter im öffentlichen Dienst Leiharbeiter Werkvertrag Auszubildender Praktikant/-in Sonstiges Bitte wählen Sie eine Option. Sie arbeiten in? Teilzeit, befristet Vollzeit, befristet Teilzeit, unbefristet Vollzeit, unbefristet Bitte wählen Sie eine Option. Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb, in dem Sie arbeiten? Bitte auswählen Unter 10 Mitarbeiter 11 – 50 51 – 200 201 – 1.000 1.001 – 10.000 Mehr als 10.000 Mitarbeiter Bitte wählen Sie eine Option. Wie hoch ist Ihr Bruttojahresverdienst? Bitte geben Sie Ihr Bruttojahresverdienst in Ziffern ein. In welcher Branche arbeiten Sie? Bitte auswählen Internet und Informationstechnologie Konsumgüter und Handel Industrie und Maschinenbau Marketing, PR und Design Beratung und Consulting Erziehung, Bildung und Wissenschaft Architektur und Bauwesen Gesundheit und Soziales Kunst, Kultur und Sport Medien und Verlage Banken und Finanzdienstleistungen Tourismus und Gastronomie Automobil und Fahrzeugbau Personaldienstleistungen Immobilien Wirtschaftsprüfung, Steuern und Recht Energie, Wasser und Umwelt Öffentlicher Dienst, Verbände und Einrichtungen Transport und Logistik Pharma und Medizintechnik Telekommunikation Versicherungen Handwerk Anderer Arbeitgeber Bitte wählen Sie eine Option. Wie lange sind sie bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber schon beschäftigt? Weniger als 1 Jahr 1 bis 3 Jahre 3 bis 10 Jahre Länger als 10 Jahre Bitte wählen Sie eine Option. Haben Sie etwas zu diesem Thema, das Sie uns berichten wollen? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte. Bitte hinterlassen Sie uns dann auch eine Information darüber, wie wir Sie im Rahmen der Recherche erreichen können. Die Kontaktdaten werden ausschließlich zu redaktionellen Zwecken für eine eventuelle Kontaktaufnahme durch die ZEIT-ONLINE-Redaktion verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktdaten werden nicht zur Auswertung der Umfragedaten oder zu vertrieblichen Zwecken genutzt. Die über dieses Formular eingegebenen Daten speichern wir in einem Google-Apps-Dokument. Der Apps-Dienst von Google garantiert bestmögliche Datensicherheit, eine Einsicht oder Nutzung der Daten durch Google ist ausgeschlossen. https://gsuite.google.com/intl/de/faq/security/ + alles anzeigen Vielen Dank!

Die Fehlzeiten in Deutschland steigen: Im Schnitt fehlte im Jahr 2015 jeder Arbeitnehmer an 15,2 Tagen im Job. Ein Jahr zuvor waren es noch 14,4 Tage, 2013 sogar nur 11,8 Tage. Das geht aus dem Bericht der Bundesregierung "über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" hervor. Der Fehlzeitenreport der AOK zeigt außerdem: Der häufigste Grund für Abwesenheiten sind psychische Belastungen. Mehr als zehn Prozent aller Fehltage gehen im Report der AOK darauf zurück. Im Vergleich zum Jahr 2004 hat sich dieser Anteil fast verdoppelt.



Ihr Fehlzeitenreport sage nichts darüber aus, wie hoch der Anteil der Blaumacher unter den Krankschreibungen ist, warnen die Macher der AOK-Studie. Doch die Zahlen verraten etwas darüber, wie es den Berufstätigen in Deutschland geht. Tendenz: schlechter als noch vor einigen Jahren.

Woran liegt das? An der ständigen Erreichbarkeit? An der Auflösung der Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben? An der Diskrepanz zwischen dem Anspruch besonders der jungen Berufstätigen, weniger Zeit im Job zu verbringen, und der Wirklichkeit (1.813 Millionen Überstunden jährlich)? Oder an einer Unternehmenskultur, die immer mehr von den Mitarbeitern verlangt und immer weniger auf sie achtet?

Einen Zusammenhang zwischen Fehlzeiten und der Unternehmenskultur hat der Fehlzeitenreport der AOK 2016 bereits nachgewiesen. Wer sich in seiner Firma wohlfühlt, sich mit deren Zielen identifiziert und erlebt, dass der Arbeitgeber loyal hinter ihm steht, wird der Studie zufolge deutlich seltener krank.

Kontraproduktives Arbeitsverhalten

Conny Antoni, der an der Universität Trier zu Stress und Work-Life-Balance forscht, vermutet, dass es einen ähnlichen Zusammenhang zwischen schlechter Unternehmensführung und dem Krankfeiern gibt. Psychologisch betrachtet sei das Blaumachen eine Form des kontraproduktiven Arbeitsverhaltens. So nennen Psychologen es, wenn Mitarbeiter absichtlich die Interessen einer Organisation verletzen. Das kann bedeuten, dass ein Mitarbeiter mutwillig Arbeitsgeräte kaputt macht, schlecht über seine Vorgesetzten redet oder eben blaumacht.

"Übergeht ein Unternehmen seine Mitarbeiter bei wichtigen Entscheidungen, obwohl eine Beteiligung in den Raum gestellt wurde und erwartet wird, bricht es den psychologischen Vertrag", sagt Antoni. "Dies kann dazu beitragen, dass Mitarbeiter dann eher geneigt sind, auch ihren Teil des psychologischen Vertrags nicht einzuhalten, also zum Beispiel Probleme laufen zu lassen oder, wenn sich die Gelegenheit bietet, später oder auch mal gar nicht zur Arbeit zu erscheinen." Viele Arbeitnehmer handelten nach dem Motto: Wie du mir, so ich dir.

Blaumachen als Schutz vor Burn-out?

Nehmen sich Mitarbeiter beim Krankfeiern also den verdienten Ausgleich für Überstunden, den sie auf legalem Wege nicht bekommen? Genehmigen sie sich präventiv eine selbst gewählte Auszeit, bevor sie sich wegen Burn-out oder stressbedingter Rückenschmerzen für mehrere Wochen krankschreiben lassen müssen? Oder schwindet die Autorität der Arbeitgeber, weil die einen nicht mehr täglich um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen und die anderen sowieso nicht mehr auf unbefristete Anstellung hoffen? Mit Ihrer Hilfe wollen wir es herausfinden.