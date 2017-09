Fern-Scrabblen

Am wichtigsten ist es, den Applaus abzuschalten. Immer dann nämlich, wenn es gelingt, alle sieben Buchstabensteine auf einmal abzulegen, sendet das Fern-Scrabble-Portal einen sekundenlangen Beifall, der sich wie ein warmer tropischer Regenguss anhört. Schon schmeichelhaft, irgendwie. Aber in der Redaktion? Besser die Lautsprecher rechtzeitig auf null stellen! Sich stumm über die 50 Extrapunkte freuen und auf den nächsten Zug der Gegnerin warten und ihren verdutzten Kommentar. Oder ihr "Glückwunsch! Das Wort kannte ich noch gar nicht." Denn das ist das Schöne am Fern-Scrabble: dass man es nicht gegen einen gefühlskalten Computer spielt, sondern gegen einen Menschen aus Fleisch und Blut. Mit dem man zwischen den Zügen ein wenig plaudern kann – über die Freuden des Alltags, die Unbilden des Wetters. Oder die Wunder des deutschen Wortschatzes. Applaus muss da nicht sein. Sonst fragt am Ende der vielschreibende Kollege von nebenan noch, wie denn die App heiße, die da offenbar nach jeder gelungenen Formulierung Beifall klatscht. "Wie im Ferienflieger nach der Landung! Hast du das wirklich nötig?"

Wolfgang Lechner, Chef vom Dienst der ZEIT



Torwandschießen

Unser Büro wird täglich zum aktuellen Sportstudio. Dann treffen wir uns mit etwa fünf Leuten zum Torwandschießen – oder präziser: Eimerschießen. Unsere Wand hat zugegeben nur ein Tor, einen ausrangierten Papierkorb, den ich mit Spanngurten befestigt habe. Davor liegt stilecht ein Streifen Kunstrasen. Die Regeln sind wie im ZDF: Jeder darf sechsmal schießen. Wer die wenigsten Tore schießt, muss für alle Kaffee holen. Seit zwölf Jahren halten wir das so und ich bestehe darauf, dass wir uns jeden Tag die Zeit dafür nehmen.

Mirko Bosse, Layouter der ZEIT



Rückenschmerzen? Steifer Nacken? Youtube-Gymnastik hilft © Raul Soria für ZEIT ONLINE

Tele-Gym

Locker kreisen, rechts und rechts, links und links: Seit wir die Fitnessvideos auf YouTube entdeckt haben, gönnen wir uns zwei Einheiten am Tag. Aufstellung vor dem Computer und dann nachgemacht, was die Dame vom Tele-Gym uns vorturnt. Zum Piepen, die Osteoporose-Gymnastik aus den Neunzigern. Auch gut: hübsche junge Männer mit Theraband-Übungen (ein Theraband haben wir natürlich in der Schublade) oder der ernsthafte Dr. Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Hauptsache, es sind keine Bodenübungen dabei. Dazu ist unser Büro zu klein. Und die Kollegen halten uns eh schon für plemplem.

Silke Michels, Sachbearbeiterin des ZEIT Verlags



Peak

Wenn mein Laune am Schreibtisch abfällt, ist es Zeit für Peak: ein Sammelsurium von Spielen auf dem Mobile. Es geht um fixes Denken, Sortieren, Rechnen und Reagieren. Im Grunde genau das, was ich auch im Job mache. Die Spiele heißen Smile on me oder Puzzle Box oder Object Find oder Word Fresh. Ich bin schlecht, meine Punktzahl geht rauf und runter, es ist demütigend. Klar: Deswegen muss ich dranbleiben. Trainieren. Sagt Peak. Ich nehme das sehr, sehr ernst.

Anna von Münchhausen, Textchefin der ZEIT

Solitaire

Ich habe diesen Sommer mein Solitaire-Comeback gefeiert – nach jahrelanger Abstinenz. Anfang der 2000er war Solitaire gefühlt auf jedem Rechner installiert, es war total in, die Karten stapelweise nach Farben zu sortieren. Heute spiele ich im Browser. Mein wiederentdecktes Faible für Solitaire ist wohl etwas oldschool inzwischen. Dabei ist es das perfekte Bürospiel. Schnell kapiert, schnell gespielt, schnell vergessen. Bei meinem Comeback habe ich meine Fähigkeiten erst mal überschätzt und gleich mit allen vier Farben losgelegt. Das Schwierigkeitslevel habe ich dann flott auf eine Farbe reduziert. Aktuell bin ich bei zwei, mehr Herausforderung muss nicht sein. Dafür reicht meine Geduld eh nicht. Solitaire heißt zwar alternativ auch Patience. Einen entsprechenden Effekt kann ich bei mir aber bisher nicht feststellen.

Eine Kollegin, die lieber anonym bleiben möchte