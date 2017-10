ZEIT ONLINE: Als wir bei ZEIT ONLINE Frauen nach sexistischen Bemerkungen am Arbeitsplatz fragten, wusste so gut wie jede von ihnen etwas zu berichten. Sollte sich im Jahr 2017, vier Jahre nach der Aufschrei-Debatte, nicht einiges in Deutschland getan haben?



Charlotte Diehl: Genau diese Annahme ist gefährlich. Frauen in Deutschland wachsen mit der Vorstellung auf, dass sie in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Und wenn sie das Gegenteil erleben, glauben sie, sie seien selbst schuld. Sie denken: Ich habe mich falsch angezogen. Oder: Vielleicht bin ich zu dünnhäutig. Aber es geht hier nicht um Einzelfälle. In einer EU-weiten Studie von 2014 gaben 33 Prozent der befragten deutschen Frauen an, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben – das waren mehr als im EU-Schnitt.

"Gegen Nackt-Kalender am Arbeitsplatz kann man sich rechtlich wehren, genauso wie gegen sexuelle Bemerkungen." Charlotte Diehl, Sozialpsychologin

ZEIT ONLINE: "Wann hatten sie das letzte Mal Sex?" – gilt so eine Frage im Vorstellungsgespräch schon als sexuelle Belästigung?

Diehl: Ja. Laut dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz handelt es sich bei jedem unerwünschten sexuellen Verhalten, das die Würde einer Person verletzt, um sexuelle Belästigung. Das können Berührungen und Blicke sein, aber auch Worte. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, seine Mitarbeiter zu schützen. Gegen Nackt-Kalender am Arbeitsplatz kann man sich rechtlich wehren, genauso wie gegen sexuelle Bemerkungen.



Charlotte Diehl ist Sozialpsychologin an der Universität Bielefeld. Sie forscht zu sexueller Belästigung und Geschlechterstereotypen. Nebenbei arbeitet sie an dem Handbuch "Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz". Es richtet sich speziell an Personalverantwortliche. © privat

ZEIT ONLINE: Und was ist mit Sprüchen, die nicht sexuell aufgeladen sind? Zum Beispiel wenn ein Professor zu seiner Doktorandin sagt: "Du weißt, ich nehme Frauen nicht so ernst wie Männer." Oder wenn ein IT-Fachmann seiner Kollegin vorschlägt: "Wenn du dich auf die Bühne stellst, dann schauen die Leute doch lieber hin!"

Diehl: Es ist schwer, gegen einen einzelnen Spruch rechtlich vorzugehen. Aber wenn sie sich häufen, und einen an der Arbeit hindern, ohne dass der Arbeitgeber etwas unternimmt, kann man sich ebenfalls auf das Gleichbehandlungsgesetz berufen. Dort steht unter anderem auch, dass man niemanden aufgrund seines Geschlechts benachteiligen darf. Die Sprüche, die Sie nennen, fallen unter Sexismus. Das heißt, sie reduzieren eine Person auf ihr Geschlecht. Mit einem Menschen werden Eigenschaften verknüpft oder ihm werden Kompetenzen abgesprochen, nur weil jemand eine Frau oder ein Mann ist. Sexismus kann feindselig sein – aber auch wohlwollend.



ZEIT ONLINE: Haben Sie ein Beispiel dafür?

Diehl: Feindselig wäre der erste Fall: Ein Professor unterstellt, dass Frauen fachlich weniger drauf haben. Wohlwollender Sexismus wäre der Bühnen-Spruch. Er hört sich zunächst wie ein Kompliment an: Der Mann lobt das Äußere der Kollegin. Aber gleichzeitig zeigt er, dass er die Frau auf ihre Rolle als hübsches Beiwerk reduziert. Wohlwollender Sexismus beruht auf der Überzeugung, dass Frauen das schöne, sanfte Geschlecht sind, das Männer beschützen und versorgen müssen. Von den weiblichen Arbeitskräften wird erwartet, dass sie die fürsorgliche, warme Rolle einnehmen. Das ist keine gute Ausgangslage, wenn die Geschlechter auf gleicher Augenhöhe miteinander arbeiten sollen. Mit sexueller Belästigung und solchen problematischen Rollenerwartungen haben übrigens auch Männer zu kämpfen. Wenn es zum Beispiel heißt: Du bist ein Mann und musst dich deshalb um die Technik kümmern.



Sexismus kann für Unternehmen teuer werden

ZEIT ONLINE: Wenn Betroffene sich bei Kollegen beschweren, bekommen sie oft zu hören: "War doch nur ein dummer Spruch."



Diehl: Sexistische Sätze sind mehr als dumme Sprüche. Sie vergiften das Arbeitsklima und bleiben im im Kopf hängen. So wirken sie sich unbewusst auf unsere Entscheidungen aus. Zum Beispiel bei Personalern, die "aus Bauchgefühl" lieber einen Mann einstellen. Oder bei Frauen, die sich dann doch gegen eine Führungsposition entscheiden. Woran Arbeitgeber meistens nicht denken: Ihre Firmen leiden ökonomisch unter Sexismus im Betrieb. Einerseits, weil solch ein Klima sich rumspricht und gute Bewerberinnen abschreckt. Und weil Frauen, die oft Sexismus am Arbeitsplatz erleben, weniger motiviert und häufiger krank sind. Im schlimmsten Fall kündigen sie sogar.



ZEIT ONLINE: Die Organisationspsychologin Marianne Schär Moser geht davon aus, dass ein Fall von sexueller Belästigung das Unternehmen so viel kosten kann wie ein ganzes Jahresgehalt.



Diehl: Die Verluste sind schwer in Zahlen zu fassen – aber sie sind unbestreitbar. Eine Studie in den USA zeigt zum Beispiel, dass Menschen, die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erleben, häufiger Hausärzte, Psychologen oder andere Therapeuten in Anspruch nehmen müssen. Andere Untersuchungen bringen sexuelle Belästigung bei Berufstätigen mit Essstörungen in Verbindung.