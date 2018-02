Ohne Ärzte, die bereit sind, Schwangerschaften zu beenden, keine Abbrüche – so einfach ist das. Gar nicht so einfach ist die persönliche Entscheidung jeder Gynäkologin, ob sie den Eingriff machen möchte. Das Gesetz stellt es Ärztinnen und Ärzten frei, ob sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder nicht. So steht es in Paragraf 12 Absatz 1 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes: "Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken."



Im Jahr 2016 haben laut Statistischem Bundesamt 98.721 Frauen in Deutschland abgetrieben. In welch heiklem Graubereich sich Ärzte bewegen, die Abtreibungen durchführen, zeigt auch die aktuelle Debatte im Bundestag. Denn obwohl Ärzte unter bestimmten Umständen straffrei Schwangerschaftsabbrüche durchführen dürfen, machen sie sich strafbar, wenn sie im Netz darüber informieren: Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet jegliche Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Als Werbung werteten die Richter etwa die sachliche Information auf der Homepage der Gießener Frauenärztin Kristina Hänel. Sie wurde im November 2016 zu 6.000 Euro Strafe verurteilt.



In einigen Gemeinden finden sich heute keine deutschen Ärzte mehr, die bereit sind, Schwangerschaften zu beenden. Hier erzählt eine Gynäkologin aus Hamburg über das moralische Dilemma, zwar für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu sein – aber selbst keine Abbrüche durchführen zu wollen:



Keine Abbrüche durchzuführen war für mich keine Entscheidung, die von vornherein feststand. An der Uni wurde ich darüber aufgeklärt, dass ich als Ärztin nicht dazu verpflichtet werden kann. Aber die Auseinandersetzung damit und die praktische Erfahrung sammelt man erst als Ärztin. Dass ich keine Abbrüche durchführen will, habe ich erst gemerkt, als ich zum ersten Mal einen machen sollte.

Nach meiner ersten Stelle in einem katholischen Haus, wo sowieso keine Abbrüche gemacht werden, ging ich an eine städtische Klinik. Weil ich noch recht neu war, sollte ich einem erfahrenen Facharzt bei dem Eingriff assistieren. Das heißt, ich habe den Abbruch nicht mal selbst durchgeführt und habe dann trotzdem direkt gemerkt, dass ich das nicht kann. Den Fötus auf dem Ultraschallbild zu sehen, das Geräusch des Geräts zu hören und zu wissen, dass es etwas Lebendiges ist, was man da absaugt: Mir ging das zu nahe. Nach diesem einen Mal stand für mich fest, dass ich das aktuell nicht machen möchte.

"Wenn Frauen das Recht haben sollen, dann muss es auch Ärzte geben, die das machen. Ein Widerspruch, mit dem ich oft hadere." Gynäkologin aus Hamburg

Für mich persönlich ist das schwierig, denn ich finde: Jede Frau soll die Möglichkeit haben, eine Schwangerschaft zu beenden, wenn sie das will. Trotzdem bringe ich es einfach derzeit nicht über mich, diesen Eingriff selbst durchzuführen. Aber ich weiß: Wenn Frauen das Recht haben sollen, dann muss es auch Ärzte geben, die das machen. Ein Widerspruch, mit dem ich oft hadere.

Ich habe das dann auch direkt einem meiner Oberärzte erklärt, dass ich keine Abbrüche mehr machen möchte. Er hatte Verständnis dafür. Generell war diese Haltung an der Klinik voll akzeptiert. Etwa die Hälfte aller Ärzte dort macht keine Abbrüche. Trotzdem wird daraus auch kein größeres Thema gemacht. Ob man als Arzt bereit ist, Abbrüche durchzuführen, wird zum Beispiel nicht im Einstellungsgespräch gefragt, auch später nicht so richtig. Die Abbrüche stehen morgens einfach wie jede andere Operation auf dem OP-Plan. Wenn jemand keine Abbrüche machen will, muss er sich jemanden suchen, der den Eingriff übernimmt. Das ist natürlich schon eine unangenehme Situation, da zu stehen und zu sagen: Nee, ich will das nicht machen, kannst du das bitte übernehmen? Die Kollegen, die es übernehmen, machen es ja auch nicht unbedingt gerne.