In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen.

Mein Job

Beruf: Freie Übersetzerin (Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch), Juristin, Yogalehrerin. Alles als Selbständige. Nach meinem Abschluss habe ich erst Vollzeit als Assistentin an der Uni, dann als Anwältin gearbeitet und dann fünf Jahre ausschließlich Yoga unterrichtet und in der Verwaltung eines Yogastudios gearbeitet. Jetzt strecke ich seit Kurzem meine Fühler wieder weiter aus.

Ausbildung: Ich habe mein Jurastudium mit einem Doktortitel abgeschlossen und zusätzlich noch eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Ich hab außerdem Italienisch und Philosophie auf Magister studiert, aber nicht abgeschlossen.

Wöchentliche Arbeitszeit: Die hängt von der Auftragslage ab. Jetzt habe ich tatsächlich mal eine ganze Woche fast gar nicht gearbeitet, in der Woche davor waren es 30 Stunden. Und mehr werden es im Moment auch nicht. Das schließt alles ein: Yogaunterricht, Übersetzungen und juristische Fälle, die ich bearbeite. Es kann aber auch gut sein, dass ich mal einen Monat lang zum Beispiel nichts zu übersetzen habe.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Liegt bisher noch durchschnittlich bei ca. 800 Euro. Ich schätze, dass ich in naher Zukunft, wenn ich in allen drei Feldern arbeite, sagen wir mal ein bis zwei Übersetzungen, ein größerer juristischer Fall pro Monat und meine zwei Yogastunden in der Woche, auf ein Bruttoeinkommen von 1.800 Euro pro Monat komme. Die Umstellung hat gerade erst begonnen.

Nettoeinkommen: Das weiß ich noch nicht genau. Gerade landet erst mal alles auf meinem Konto, aber da muss die Umsatzsteuer abgezogen werden, also 19%. Und dann halt noch die Einkommenssteuer. Ich schätze, dass ich so bei 1.300 Euro lande. Aber man muss ja dazu sagen, dass ich mich gerade erst umorientiere und in der Aufbauphase bin.

Meine Ausgaben

Miete: Ich habe eine Einzimmerwohnung im Altbau mit Balkon. Ich zahle mit Nebenkosten für 40qm 380 Euro.

Telefon: 54 Euro fürs Telefon zu Hause, Internet und Handy.

Strom: 20 Euro Abschlag im Monat.

Rundfunkbeitrag: 52 Euro im Quartal.

Versicherungen: Ich habe eine Berufshaftpflichtversicherung als Yogalehrerin, die kostet mich 110 Euro im Jahr. Ich bin freiwillig gesetzlich krankenversichert, das ist auch relativ teuer: 249 Euro im Monat. Dann habe ich eine Auslandskrankenversicherung – 14 Euro im Jahr und eine private Haftpflichtversicherung – 86 Euro im Jahr. Als Anwältin brauche ich zukünftig noch eine zusätzliche Berufshaftpflichtversicherung, muss Kammerbeiträge und Beiträge für das Versorgungswerk und bestimmte obligatorische Mitgliedschaften bezahlen. Aber das werde ich alles erst veranlassen, wenn es die Auftragslage erlaubt. Im Moment arbeite ich für andere Kanzleien und trete nicht selbst als Anwältin auf. Das ist reine "wissenschaftliche Mitarbeit".

Lebensmittel: Im Moment gebe ich für Lebensmittel echt wenig Geld aus: 60 Euro im Monat, bzw. ganz strikt nur 15 Euro in der Woche. Ich backe mein Brot selbst, kaufe nur beim Discounter und verzichte total auf Luxus beim Essen. Ich hab noch mal neu gelernt, Preise zu lesen und Vorräte aufzubrauchen.

Büro: Ich muss mir gerade wieder mehr juristische Literatur anschaffen, mehr Post verschicken, den Zugang zu einer juristischen Onlinedatenbank bezahlen ... Ca. 60 Euro im Monat.

Kleidung: Für Kleidung gebe ich gerade nichts aus, aber meine beste Freundin ist Modejournalistin mit exklusivem Geschmack – und hat mir schon immer viele ihrer ausgemisteten Klamotten einfach so geschenkt.

Fahrtkosten: Für die öffentlichen Verkehrsmittel gebe ich rund 40 Euro aus. Ich gehe viel zu Fuß und versuche, Unternehmungen mit größerer Distanz "auf ein Ticket" zu legen. Eine Freundin, die nur am Wochenende in der Stadt ist, leiht mir öfter mal ihr Monatsticket für vier Tage am Stück.

Kosmetik: Die kaufe ich gerade auch sehr günstig. Höchstens so 10 Euro im Monat. Zeitweise habe ich meine Wäsche mit Shampooresten gewaschen. Geht alles.

Zeitungen: Ich leiste mir den Luxus eines Zeitungsabos. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung kostet 25 Euro im Monat. Ich habe ein Netflix-Abo (10,99 Euro im Monat) und spende an Peta (10 Euro im Monat).

Hobbys und Freizeit: Ich gebe 70 Euro im Monat für tägliche Yogaklassen aus. Und ich gehe ab und zu auch aus, das summiert sich auf ungefähr 60 Euro, wobei ich sagen muss: In der Übergangsphase bekomme ich echt von allen Seiten Unterstützung, also Geld oder Naturalien. Die Unterstützung ist unglaublich und ohne die würde es nicht gehen. Wenn Freunde mitbekommen, dass ich nicht mit ihnen ausgehen kann, weil ich keine Kohle habe, dann bezahlen die für mich mit!



So viel bleibt am Ende übrig

Nichts. Wirklich, es bleibt nichts übrig. Im Gegenteil, ich leihe mir immer wieder Geld. Wenn meine Eltern wissen, dass ich mir gerade nichts zu essen leisten kann, dann geben die mir ein bisschen Geld, meine Mutter backt mir Kekse und hat neulich einfach mal doppelt eingekauft. Auch meine Cousine oder meine Geschwister haben mir schon mal was auf mein PayPal-Konto überwiesen. Im Moment hangele ich mich von einem Tag zum anderen. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil ich einfach auch mache, was ich möchte, und mir keiner beim Arbeiten über die Schulter guckt. Das klingt jetzt alles sehr drastisch, aber ich weiß, dass wieder bessere Zeiten kommen, in denen ich entspannt zum Friseur gehen oder den Einkaufswagen richtig vollladen kann. Es ist schon sehr anstrengend – ich durchforste deshalb auch weiterhin den Arbeitsmarkt nach Stellen. Aber ich habe keine Angst und bin unendlich dankbar für die Unterstützung, die ich erhalte. Ich glaube, zu verstehen, wie minimalistisch man leben kann, ist essenziell – und macht einen potenziell großzügiger. Ich hoffe natürlich, dass ich die ganze Hilfe bald irgendwie "zurückzahlen" kann – aber insgeheim weiß ich, dass es darum nicht geht. Teilen macht reich.