Kitaerzieher legen die Arbeit nieder, Straßenbahnfahrerinnen lassen die Tram im Depot, Mitarbeiter der Müllabfuhr oder der Bürgerämter treten in den Ausstand: Nach den Metallerinnen und Metallern sind es diesmal die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die für mehr Lohn streiken. Und auf den ersten Blick läuft alles nach den üblichen Ritualen ab. Die Gewerkschaften argumentieren, dass nun die Zeit doch reif sei für mehr Geld, weil die Kassen voll seien. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als überzogen ab, als komplett an der Wirklichkeit vorbei, denn so voll seien die Kassen nun mal nicht. Die einen wollen mehr Geld, als die anderen zu geben bereit sind.

So weit, so üblich.

Bemerkenswert ist daher eine andere Frage, bei der die Verhandelnden über Kreuz liegen: Wie soll das Geld eigentlich unter den 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen verteilt werden?

Die Gewerkschaftsseite verlangt, kurz gesagt: Gebt den unteren Einkommen mehr! Das Arbeitgeberlager entgegnet (in diesem Fall wohlgemerkt keine Privatbank mit ausgeprägter Boni-Kultur, sondern: der Staat): Wenn überhaupt, lasst uns lieber den Gutverdienenden mehr geben.

Geht es nach ver.di und den anderen beteiligten Gewerkschaften, sollen die Löhne um sechs Prozent angehoben werden, mindestens aber 200 Euro. Für kleine Einkommen würde dieser Sockelbetrag ein Plus von bis zu elf Prozent bedeuten.

Die Gewerkschaftsforderung ist nicht so egalitär, wie sie auf den ersten Blick erscheint

Es ist nicht das erste Mal, dass die Arbeitnehmervertretung mit dieser Idee in die Verhandlungen zieht. Bereits vor vier Jahren rang sie Bund und Kommunen einen Mindestbetrag von 90 Euro ab, durch den die unteren Gehälter überproportional angehoben wurden. Für die Landesbediensteten, die gesondert verhandeln, gab es im Jahr darauf 75 Euro. Bei der letzten Tarifrunde vor zwei Jahren verzichtete die Arbeitnehmervertretung dagegen auf eine Forderung nach einer "sozialen Komponente".

Umso besser, dass sie jetzt wieder im Programm steht. Die Einkommen in diesem Land liegen zu weit auseinander, und man kann nicht allein der Politik die Aufgabe überlassen, den Reichtum durch Steuern und Transfers von oben nach unten umzuverteilen (zumal die neue große Koalition nicht gerade besondere Ambitionen in diese Richtung erkennen lässt). Es müssen also schon auch die Verhandler auf dem Arbeitsmarkt selbst dafür sorgen, dass die Löhne und Gehälter von vornherein nicht zu sehr auseinanderklaffen.

1/10 Kristina Drummer, 33, ist Erzieherin. Sie geht auf die Straße, "weil gute Bildung und Erziehung nicht billig zu haben ist!". © Simon Koy für ZEIT ONLINE 2/10 Bernd Englmann-Stegner, 59, Sozialpädagoge: "Es ist so viel Geld da in diesem Land. Warum nicht auch für mich und meine Kinder?" © Simon Koy für ZEIT ONLINE 3/10 Cynthia Agbontan, 23, Erzieherin, demonstriert für mehr Anerkennung ihres Berufs. © Simon Koy für ZEIT ONLINE 4/10 Görüyilmaz Ümüt, 53, Industrieelektroniker, demonstriert "für unsere Rechte, für unsere Zukunft, für die Wirtschaft". © Simon Koy für ZEIT ONLINE 5/10 Frederik Loos, 16, macht eine Ausbildung zum Gärtner für Baumschulen. Er geht für "mehr Wertschätzung für Berufe wie Erzieher, Krankenschwester etc." auf die Straße. © Simon Koy für ZEIT ONLINE 6/10 Uwe Müller, 53, Erzieher. Er ist hier, "weil wir täglich für die Zukunft dieses Landes da sind und nicht nur Zahlen schubsen!" © Simon Koy für ZEIT ONLINE 7/10 Odunayo Adams Adeyemi, 31, ist Entleerer bei der Parkraumbewirtschaftung. Er schreibt: "Wir tun das für bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel mehr Geld und Urlaub, weil das besser für uns ist." © Simon Koy für ZEIT ONLINE 8/10 Leona Dossler, 30, Sozialpädagogin: "Geld ist nur eines von vielen möglichen Zeichen der Wertschätzung. Soziale Berufe sollten insgesamt mehr Wertschätzung erfahren!" © Simon Koy für ZEIT ONLINE 9/10 Jiri Drummer, 40, ist Angestellter im Jobcenter. Er demonstriert, "weil wir es wert sind und auch der öffentliche Dienst an der Konjunktur beteiligt werden sollte". © Simon Koy für ZEIT ONLINE 10/10 Martin Panzergrau, 34, Gärtner, will: "Anerkennung für den Beruf" und "Wirtschaftsankurberlung". © Simon Koy für ZEIT ONLINE

Dabei ist die Forderung der Gewerkschaftsseite nicht einmal so egalitär, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Sie hätte zum Beispiel durchaus weiter differenzieren können: Warum eigentlich pauschal sechs Prozent? Täten es bei den oberen Gehältern nicht vielleicht auch fünf, vier, drei Prozent? Der Forderung nach mehr für die mit weniger würde das Nachdruck verleihen – und Glaubwürdigkeit.