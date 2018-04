Ihre erste Patientin macht die Psychologin Caroline, 28, ziemlich ratlos: Sie hat nicht nur große Angst vor ihrer Arbeit, sondern weigert sich auch, darüber zu reden.

Als Frau B. im Juli zu uns auf die psychiatrische Station kam, ging bei ihr gar nichts mehr. Sie traute sich kaum allein aus dem Haus, ging nicht einkaufen, nicht arbeiten und hatte an nichts mehr Freude. Die Diagnose: depressive Erkrankung mit Angstsymptomatik. "Um die könntest du dich doch kümmern", sagte der Stationsarzt nach der Visite zu mir.

Ich war zu der Zeit erst seit wenigen Tagen als Psychologin in der Klinik und noch dabei, mich zurechtzufinden. Auf die praktische Arbeit mit Patienten hat mich mein Psychologiestudium kaum vorbereitet . In der Ausbildung zur tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutin, die ich parallel zur Arbeit mache, sprechen wir immerhin über konkrete Fälle, aber es bleiben Beispiele. Nun saß ich also in einem nüchternen Gesprächsraum und wartete auf meine erste eigene Patientin.

Als die Tür aufging, kam eine Frau Anfang 50 herein – zierlich, dunkelblonde Haare, irgendwie durchschnittlich. Ich gab ihr die Hand und zog die gelbe Gardine vor die Scheibe zum Flur. Sofort wurde Frau B. unruhig und bestand darauf, einen großen Spalt offen zu lassen. Sie saß ganz gerade am Tisch, wie eine strebsame Schülerin. Ich bat sie, über sich zu erzählen. Nervös war ich nicht, eher voller gespannter Aufmerksamkeit. Am Anfang geht es ja erst einmal darum, eine tragfähige Beziehung aufzubauen.

Frau B. blickte die ganze Zeit an mir vorbei, während sie stockend berichtete: Sie sei seit einem halben Jahr krankgeschrieben. Ihre Eltern hätten mit ihr gebrochen, weil sie ihren Mann nicht mögen würden. Ich nickte. "Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Ihrer Situation sehr wütend wäre", sagte ich.

Tiefenpsychologen arbeiten viel mit den eigenen Gefühlen: Was löst der Patient in mir aus? Was würde ich an seiner Stelle empfinden? Dafür muss man sich selbst gut kennen. Wenn man sehr emotional auf einen Patienten reagiert, könnte das ja auch an einem eigenen Problem liegen. Es ist anstrengend, sich der Arbeit wegen ständig zu hinterfragen, andererseits schätze ich gerade das an meinem Beruf. Es gab zwar schon Momente, in denen ich mir einen technischen Beruf gewünscht hätte. Aber letztendlich würde ich nicht darauf verzichten wollen, mit Menschen zu arbeiten und immer neue Erfahrungen zu machen, die ich dann auch in späteren Behandlungen einsetzen kann.

Nach den ersten Sitzungen mit Frau B. war mein Kopf total voll. Sie erzählte zwar pflichtbewusst, blieb aber seltsam emotionslos. Ich versuchte, psychologische Modelle anzuwenden, und schlug in Fachbüchern nach: Welche Theorie zur Konfliktentstehung könnte passen? Irgendwie wurde sie nicht greifbar für mich. Ihre Ängste, ihre Beziehungen zu anderen, ihre Vergangenheit – das war alles so ein Wust! Wieso ließ sie mich nicht näher an sich heran?