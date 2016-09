Gar nicht. Oder? Vielleicht so, wie sie tagsüber die Welt wahrnehmen? Und was ist eigentlich ein Klartraum? Eine Professorin, zehn Fragen zum Träumen – Beat the Prof!

Dr. Brigitte Holzinger ist eine der führenden Expertinnen im Bereich Traum- und Schlafforschung und der Behandlung von Schlafstörungen. Sie ist unter anderem Psychologin und Lehrtherapeutin für integrative Gestalttherapie. Außerdem leitet sie das Wiener Institut für Bewusstseins- und Traumforschung, das sie auch gegründet hat. Sie ist Autorin vieler Sachbücher rund um das Thema Schlaf. Außerdem entwickelte sie die Methodik des Schlafcoachings mit und bietet an der Medizinischen Universität Wien eine Ausbildung zum Schlafcoach an.