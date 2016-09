Elisa hat Pornos synchronisiert, Adeligen Nachhilfe gegeben und Eis verkauft, das "schmerzhafte Dauererektion" hieß. Was sie nach 22 Nebenjobs über das Leben gelernt hat.

Im Zeichenkurs Aktmodeln, Flyer verteilen, die niemand haben will, für zehn Euro an einer Studie teilnehmen: Um das Geld für die letzte Miete und das nächste Bier einzutreiben, machen Studenten so einiges.

Elisa Czech hatte 22 Nebenjobs, seit sie mit 17 bei ihren Eltern auszog – und war nicht wie jeder bloß irgendwann mal Kellnerin, Babysitterin und studentische Hilfskraft, sondern auch Glücksfee, Pornosynchronsprecherin und Thai-Chi-Assistentin. Sie traf auf Pinnnadelexperten, betrunkene Fußballfans, einen gewissen Kaiser Maximus, Erotikfotografinnen und spirituelle Ü-Vierziger. Was hat sie dabei fürs Leben gelernt?



1. Konditorei – ein Jahr

Elisa Czech, 27, hat gerade ihren Master in Geographie gemacht und sucht nun ihren ersten "richtigen" Job. © privat

Dieser Job ging ein wenig zu Lasten meiner Anwesenheit in der Schule. Jeden Tag musste ich um 6.30 Uhr in der Backstube sein – da habe ich oft die ersten Schulstunden ausfallen lassen. Und wenn meine Freunde am Wochenende feiern gingen, musste ich brav nach Hause, um noch ein bisschen Schlaf zu bekommen. Irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr und habe die Wochenenden durchgemacht. Das hielt mein Körper aber nicht lange durch, auch nicht mit Unmengen Kaffee.

Lektion fürs Leben: Man kann mit wenig Schlaf überleben, aber schön ist es nicht.





2. Eisdiele – eine Saison

Wir hatten die Eissorte "Priapismus" im Sortiment, ein sehr leckeres Karamelleis. Eines Tages bestellte ein Kunde eine "schmerzhafte Dauererektion" – die medizinische Bedeutung von Priapismus. Ich war ziemlich perplex, aber ich bin mir sicher, dass meine Chefin wusste, was sie tat, als sie das Eis benannte. Sie hatte ein Faible für seltsame Wortspiele.

Lektion fürs Leben: Man sollte keine Worte benutzen, deren Bedeutung man nicht kennt.

3. Industrieklettern – eine Nacht lang

Industriekletterer hängen zum Beispiel die riesigen Werbeplakate in Innenstädten auf. Ich habe schon immer gerne und viel geklettert und musste einmal in der Weihnachtszeit ein Einkaufszentrum über Nacht mit Lichterketten und Deko ausstatten. Zu sechst brachten wir mit Hilfe von Baugerüsten 30.000 Glühbirnen über den Geschäften an. Die Weihnachtskugeln wurden in den luftleeren Raum gehängt, dafür mussten wir uns von der Decke abseilen. Das Ganze hat bis zum Morgengrauen gedauert.

Lektion fürs Leben: 30.000 Glühbirnen… Monotone Arbeit ist immer langweilig. Selbst wenn man dabei klettert.

4. Kellnerin in einem arabischen Restaurant – vier Monate

Zum Geburtstag bekam ich von einer der Küchenhilfen eine Packung Katzenzungen und eine kitschige Katzenkarte. Weil er kein Deutsch sprach, hatte er nichts reingeschrieben und ich dachte mir nicht viel dabei, außer: Wow, das ist ja nett. Ein paar Tage später drückte er mir sein Telefon in die Hand, seine Mutter war dran. Sie konnte aber auch nur gebrochen Deutsch, und ich verstand nicht, was sie von mir wollte.

Als dann eine zweite Kellnerin eingestellt wurde, die Arabisch sprach, erzählte sie mir: "Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber hier wird wahnsinnig viel über dich geredet. Die Küchenhilfe macht sich große Hoffnungen, dass du seine zweite Ehefrau wirst." Ich fühlte mich wie in einem schlechten Film. Und kündigte.

Lektion fürs Leben: Wenn du die Mutter eines Kollegen am Telefon hast, wird es ernst.



5. Kellnerin in einer Pizzeria – vier Monate

Hier lernte ich, wie man die Zeche prellt: Ein Gast im Außenbereich bestellte eine Pizza und eine Limo. Er zerfledderte die Pizza und schob sie mit den Händen in sich hinein, als wäre der Teufel hinter ihm her. Danach sprang er über die Hecke. Der finanzielle Verlust war nicht besonders dramatisch. Wir haben uns aber noch lange gefragt, was mit dem Typen los war.

Lektion fürs Leben: Ein bisschen Schwund ist immer.



6. Babysitterin – ein paar Wochen

Für ein paar Wochen passte ich auf die Patenkinder einer entfernten Freundin auf und es machte mir relativ viel Spaß. Aber Kinder sind halt Kinder: Als ich mich mit einem kleinen Jungen zum Spaß im Kreis drehte, kotzte er mir auf die Schuhe.

Lektion fürs Leben: Immer schön verhüten, ich bin noch nicht bereit für Kinder.

7. Verkäuferin im Kinderladen – eineinhalb Jahre

Ja, alles babyproof und hundertprozentig natürlich - ich habe wirklich viel mit den unterschiedlichsten Menschen gearbeitet, aber niemanden fand ich so anstrengend wie frisch gebackene Mütter. Viele von ihnen haben eine unglaublich fordernde und arrogante Attitüde, weil sie glauben, dass sich die ganze Welt um ihr Kind dreht.

Lektion fürs Leben: Es gibt keine Sorgen, die Neumütter nicht haben.

8. Betreuerin von Thai-Chi-Workshops – zwei Jahre

An ein paar Wochenenden im Jahr kümmerte ich mich um Leute, die in einer Altbauwohnung eine Ausbildung zum Thai-Chi-Lehrer machten. Am ersten Tag sagte mir der Workshopleiter, dass seine Holzmesser nicht in die Spülmaschine dürfen, weil er Teile seiner Seele darin eingelagert habe. Ich lachte, aber er schaute mich todernst an. Ich musste mir noch oft das Lachen verkneifen. Einmal sollte ich die Fenster der Wohnung zukleben, weil die Workshopteilnehmer ein dinner in the dark abhalten und sich danach erspüren wollten. Ich habe alles abgeklebt und bin schnell abgehauen.

Lektion fürs Leben: Ich kann mit Religion und Spiritualität nicht viel anfangen, aber bei den Workshops habe ich viele Menschen auf Sinnsuche kennengelernt und ich finde es schön, dass sie etwas haben, woran sie sich festhalten können.