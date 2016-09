Der Bundestag betreibt extreme Elitenförderung, sagt die Praktikantin eines Abgeordneten: Sie erzählt von der unfairen Bezahlung und was passierte, als sie sie ansprach.

Name: anonym

Alter: 20

Position: Praktikantin eines CDU-Bundestagsabgeordneten

Branche: Deutscher Bundestag

Größe: 630 Abgeordnete

Ich wollte das große Mysterium "Bundestag" durchschauen. Deshalb habe ich vier Wochen lang ein Praktikum bei einem CDU-Abgeordneten gemacht. Bekommen habe ich dafür Null Euro. Besonders dreist finde ich, dass eine Instanz wie der Bundestag und dann auch noch eine Regierungspartei, die den Mindestlohn mit eingeführt hat, ihre Praktikanten nicht bezahlt.

Während des Praktikums habe ich dann in der Regel Bürgerbriefe beantwortet und Informationen zu bevorstehenden Veranstaltungen recherchiert. Mein Abgeordneter war leider den ganzen Monat aus Krankheitsgründen nicht da, sodass ich sehr auf mich alleine gestellt war. Die meiste Zeit habe ich mit dem Praktikantenprogramm der Fraktion verbracht oder mich ins Plenum gesetzt, Sitzungen besucht und überall zugehört.

Aber mein Abgeordnetenbüro hat sich abgesehen von einer Tour durch den Bundestag kaum um mich gekümmert. Ich war nie wie andere Praktikanten auf parlamentarischen Abenden und Lobbyveranstaltungen, auf Fraktionssitzungen nur einmal. Ich hab die anderen Mitarbeiter vielleicht einmal am Tag gesehen, was viel Freiheit, aber auch viel Langeweile bedeutet.

Die einen bekommen 500 Euro, die anderen gar nichts

Mir wurde erzählt, dass die SPD ein mündliches Abkommen habe, dass sie alle Praktikanten vergütet. Das hat die CDU natürlich nicht gemacht. Ich kannte meinen Abgeordneten bereits vor dem Praktikum, als er fragte, ob ich ein Praktikum machen wolle, habe ich zugesagt. Nachdem ich eine Woche vor Beginn mal gefragt habe, ob mein Praktikum vergütet sei, hieß es nur, dass der Personaletat schon ausgereizt sei und sie deswegen keine Praktikanten bezahlen könnten. Berlin ist sehr teuer, die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen Städten besonders hoch. Für einen Monat habe ich 500 Euro Miete in einer WG bezahlt.

Ich konnte das nur machen, weil ich von meinen Eltern unterstützt wurde. Manche Praktikanten wurden allerdings mit bis zu 500 Euro im Monat vergütet. Andere so wie ich gar nicht. Das fand ich ziemlich unfair. Besonders, weil alle Fraktionspraktikanten der CDU bezahlt wurden, die meisten Abgeordnetenpraktikanten aber nicht. Im Gespräch mit anderen Praktikanten kam das Thema natürlich immer wieder auf.

Sie sagten, ich könnte froh sein, überhaupt hier ein Praktikum machen zu dürfen

Es kann nicht sein, dass man nicht nur beim Bewerbungsprozess aussiebt, der sowieso meistens über Beziehungen funktioniert. Sondern sogar noch über die finanzielle Situation der Bewerber. Das hat doch nichts mit Chancengleichheit zu tun.

Am Ende des Praktikums gab es eine Runde, in der die Praktikanten gefragt wurden, wie es ihnen gefallen hat. Ich habe mich gemeldet und gesagt, wie unfair die Bezahlung sei und dass dadurch eine extreme Elitenförderung betrieben würde, weil nur jene Studenten ein Praktikum machen, die es sich auch leisten können.

Als ich das angesprochen habe, bekam ich ziemlich schockierende Antworten von den Verantwortlichen der Fraktion. Sie gaben mir das Gefühl, dass man froh sein könne, überhaupt ein Praktikum hier machen zu dürfen. Und dann haben sie gedroht, dass man die Abgeordnetenpraktikanten von bestimmten Veranstaltungen möglicherweise demnächst ganz ausschließt, wenn sich weiter solche Beschwerden häufen.

Ich habe dann erwidert, dass es ja nicht sein könne, die Ungleichbehandlung damit auszugleichen, die eine, nicht-bezahlte Gruppe, von dem Programm auszuschließen, nur damit es nicht auffällt. Geändert hat sich nichts. Aber ich habe es wenigstens versucht. Am Ende habe ich ein unfassbar gutes Praktikumszeugnis bekommen – dafür, dass ich ja eigentlich kaum was gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass die so wahrscheinlich viele Leute zum Schweigen bringen.