Grimms Märchen kennt jeder. Aber wie genau? Was brachte Rotkäppchen der Oma? Was sagte der Spiegel über Schneewittchen? Ein Professor, elf Fragen – Beat the Prof!

Heinz Rölleke ist seit 1974 Professor für Deutsche Philologie und Volkskunde an der Bergischen Universität Wuppertal und war von 2002 bis 2014 Präsident der Hugo von Hofmannsthal-Gesellschaft. Er ist ein international angesehener Grimm-Forscher, Herausgeber der germanistischen Fachzeitschrift Wirkendes Wort und publizierte über 60 Bücher zu Märchen, Sagen und anderen deutschen Klassikern. In seiner Laufbahn wurde er mit zahlreichen Literaturpreisen und dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet.