Tagsüber trimmt sie Gras für 200 Dollar das Pfund, abends kifft sie mit den Kollegen. Cannabis-Farmen sind in Kalifornien ein Riesengeschäft – und bald vielleicht legal.

­Name: anonym

Alter: 29

Position: Cannabis-Gärtnerin

Branche: Marihuana-Anbau

Unternehmensgröße: etwa vier bis zehn Mitarbeiter pro Plantage, je nach Saison

Ich habe meinen Arbeitsplatz, eine Cannabis-Farm im Norden Kaliforniens, seit fast zwei Monaten nicht verlassen. Man kommt hier auch kaum weg. Die Farm ist mitten in den Bergen gelegen, dreieinhalb Stunden nördlich von San Francisco. Es dauert 45 Minuten, bis man im nächsten kleinen Dorf ist, und das besteht auch nur aus einer Straße. Die nächste größere Stadt ist Eureka, eine Studentenstadt.

Hier und in den umliegenden Städten tummeln sich gerade extrem viele Leute, die einen Job als Trimmer suchen, denn jetzt im Herbst ist die Hochsaison für den Cannabis-Anbau. Erst muss das Gras geerntet und dann getrimmt werden. Aber wenn man niemanden kennt, hat man so gut wie keine Chance. Die Jobs sind begehrt und die Farmer haben meistens eine eingeschworene Crew. Ich hatte Glück, weil mein ehemaliger Chef in Deutschland gut mit dem Farmbesitzer befreundet ist und mich vermittelt hat.

Es ist auch deshalb nicht so leicht, einen Platz zu finden, weil die Arbeit nicht ganz legal ist. Der Anbau und Konsum von Cannabis ist in Kalifornien nur teilweise erlaubt: Für medizinische Zwecke können Leute mit einem speziellen Ausweis Gras kaufen. Deshalb ist auch der Anbau streng geregelt. Um legal zu sein, muss man eine Lizenz haben und sich an strenge Auflagen halten. Zum Beispiel darf man nur begrenzte Mengen verkaufen. Die Farm, auf der ich arbeite, hat so eine Lizenz nicht. Sie ist illegal.

Der Anbau von Gras ist im Norden Kaliforniens ein riesiges Geschäft, das wissen alle und in der Regel wird auch niemand deshalb verfolgt.

Noch zumindest. Denn am 8. November, dem Tag der Präsidentschaftswahlen, wird hier über eine vollständige Legalisierung abgestimmt. Der Anbau von Gras ist im Norden Kaliforniens ein riesiges Geschäft, das wissen alle und in der Regel wird auch niemand deshalb verfolgt. Aber auf dem Papier ist es noch illegal.

Ich hoffe auf die Legalisierung, auch wenn es für mich persönlich eigentlich kaum einen Unterschied macht. Ich mache kein Geheimnis daraus: Ich bin zusammen mit einer Freundin auf die Farm gekommen. Unsere Freunde wissen, was wir machen, natürlich auch mein alter Chef, selbst meine Mama weiß es. Sie wird mich bald für ein paar Tage in San Francisco besuchen kommen.

Ich bin Anfang September auf die Farm gekommen, da waren wir noch zu viert in unserem Haus: meine Freundin, ich und noch zwei Mädchen aus Österreich. Am Anfang haben wir vor allem draußen gearbeitet. Das nennt sich Leafing. Leafing bedeutet, dass man die Blätter der Pflanze entfernt, damit nur noch die Knospen bleiben. Die Knospen sind das Wichtige an der Cannabis-Pflanze. Die Blätter nehmen der Knospe ab einer bestimmten Größe die Sonne weg.