Ein Interrail-Ticket für junge Europäer? Die Idee ist im EU-Parlament angekommen. Die Aktiven sind enttäuscht: Tickets könnten in einer Lotterie vergeben werden.

Es begann mit einer Idee, um die europäische Identität zu stärken. Interrail, so schrieben die Berliner Aktivisten Vincent Herr und Martin Speer, habe das Potenzial, Mauern einzureißen, Vorurteile abzubauen und vor allem fremde Menschen zu Freunden zu machen. Zum 18. Geburtstag sollte jeder Europäer einen Gutschein geschenkt bekommen. Auch auf der Z2X-Konferenz von ZEIT ONLINE präsentierten sie ihre Gedanken.

Monate später ist #FreeInterrail dort angekommen, wo aus der Idee eine politische Initiative werden könnte. "Wir wollen dieses wundervolle Europa an unsere Jugend weitergeben", sagte Manfred Weber, Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament.

Nun hat außerdem die Verkehrskommissarin der EU, Violeta Bulc, erstmals im Europäischen Parlament Stellung bezogen. Sie signalisierte damit, dass die Kommission durchaus bereit ist, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bulc sprach gar von einer exzellenten Idee.

Trotzdem: Ob es #FreeInterrail in der Form, wie Herr und Speer sich das wünschen, geben wird, ist fraglich. Zu kostspielig scheint das Vorhaben der Kommission zu sein.

Und auch die praktische Umsetzbarkeit müsse geprüft werden. Ein Problem: Nicht alle Zuggesellschaften der EU-Mitgliedsstaaten nehmen am Interrail-Programm teil.

Deshalb will die Kommission auch andere Varianten prüfen. Man wolle sich dabei nicht nur auf Züge beschränken, sondern auch andere Verkehrsmittel mit einzubeziehen. Burc brachte außerdem die Idee einer Lotterie ins Spiel, an der alle oder eine bestimmte Gruppe europäischer Jugendlicher teilnehmen kann. Zu gewinnen gäbe es eine signifikante Anzahl an Interrail-Pässen.

Auf der Suche nach alternativen Umsetzungsmöglichkeiten der Idee möchte die Kommissarin auch junge Europäer einbeziehen. Diese, so Burc, wüssten am besten über ihre Bedürfnisse Bescheid. Die Kommission denke über einen Ideenwettbewerb für Jugendliche unter 25 nach. Dort sollen die besten Ideen zur Mobilität von Jugendlichen mit Preisen honoriert werden.



Pilotprojekt statt Lotterie

Vincent Herr und Martin Speer, die Köpfe hinter #FreeInterrail, freuen sich, dass sich die Kommission ihres Projekts annimmt. Die Idee hatten die beiden, die selbst zusammen mit dem Zug 14 Länder in sechs Wochen bereist haben, vor anderthalb Jahren. Seitdem werben sie bei Politikern und verschiedenen Organisationen um Unterstützung. Das Projekt, sagt Vincent Herr, sei dabei zu einer Herzensangelegenheit herangereift. Dass die Kommission nun auch abgewandelte Versionen wie eine Lotterie ins Spiel bringt, entspricht allerdings nicht den Vorstellungen des Duos: "Unser Ziel ist ein universelles Recht für jeden Europäer" sagt Herr. Auch von einem Ideenwettbewerb ist er nicht überzeugt. Für sinnvoller hält er es, die aktuelle Idee in einem Pilotprojekt zu testen, um zu sehen, wie junge Leute das Angebot annehmen.

Trotzdem ist er nicht überrascht von der Reaktion der Kommission. Angesichts der Kosten, die entstehen würden, könne man nicht erwarten, dass die Kommission einen solchen Vorschlag annimmt, ohne Alternativen auszuloten. Bei 5,5 Millionen 18-jährigen Europäern jährlich und einem Preis von 400 Euro pro Ticket, würden diese den Berechnungen von Speer und Herr zufolge bei 2,2 Milliarden Euro im Jahr liegen. Auch wenn nicht alle 18-Jährigen den Gutschein einlösen würden, lägen die Kosten noch immer im Milliardenbereich.

Jedes Jahr Hunderttausenden jungen Menschen zu ermöglichen, Europa, seine Vielfalt und seine Menschen zu entdecken, sei das Geld aber allemal wert, sagen sie.