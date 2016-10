Inhalt circle_plus circle_minus 01 "Ich lege jeden Monat 1.000 Euro zur Seite" 02 Ein Plagiat? Auf einer Seite lesen

80.000 Euro Umsatz, knapp 3.000 Euro im Monat übrig. Ein Freelancer erzählt von zwei Monaten Urlaub im Jahr, aber auch von ungewisser Zukunft und der Riester-Rente.

Name: Anonym

Alter: 28

Position: Selbstständiger Grafiker und Motion Designer

Branche: Design

Meine erste Bewerbung an der Kunsthochschule wurde abgelehnt. Weil ich immer an mich geglaubt habe, war das kein Grund, aufzugeben. Ich habe es dann an einer anderen, ebenso renommierten Kunsthochschule in meiner Heimatstadt versucht und wurde im Studiengang Visuelle Kommunikation angenommen. Dort habe ich mich mit klassischem Design wie Logo, Editorial, Print und Typografie beschäftigt, aber auch mit Bewegtbild.



Aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung, weil ich meinen Kunden viele verschiedene Leistungen bieten kann. Den Ratschlag "Spezialisiere dich!" habe ich nicht angenommen – und bin heute froh, so viele Disziplinen zu beherrschen.

Vor einem Jahr habe ich mit zwei Freunden ein eigenes Büro eröffnet, und zwar in einem ehemaligen Secondhand-Shop, den uns Bekannte überließen. Mittlerweile sind wir zu sechst. Zwar arbeiten wir selten an denselben Projekten, aber wir tauschen uns aus, teilen Geräte und freuen uns über gemeinsame Mittagessen. Vielleicht gründen wir in naher Zukunft eine eigene Firma. Ich stehe zu dem, was ich mache, wünsche mir höchstens, meine Kunden gezielter aussuchen zu können beziehungsweise mehr für Unternehmen zu arbeiten, mit denen ich mich mehr identifiziere, als das momentan der Fall ist.



Egal ob Anwalt, Designer oder Unternehmer: In meinem Job hilft es, die richtigen Leute zu kennen. Bis heute lebe ich in meiner Geburtsstadt, gehe gerne aus, bin kontaktfreudig, kenne Gott und die Welt. Meine Jobs habe ich ausschließlich über Kontakte bekommen. Bislang musste ich nirgends selbst anfragen oder mich bewerben. Das soll nicht arrogant klingen, es hat sich einfach immer etwas ergeben.



Dabei bin ich mir bewusst, dass ich auch Glück hatte und es anders kommen kann. Viele meiner Bekannten in derselben Branche haben zu kämpfen. Weil ich weiß, wie unsicher die Auftragslage ist, lege ich ausreichend Geld zur Seite, mindestens 1.000 Euro pro Monat. Außerdem zahle ich in die Riester-Rente ein. Im Zweifelsfall nehme ich lieber zu viele Aufträge an als zu wenige und arbeite auch mal, wenn ich krank bin. Ich weiß: Die Zukunft ist ungewiss.

Am Freelancen schätze ich die Freiheit. Mein Tag beginnt meist um zehn und endet gegen 19 Uhr, wobei ich selten durcharbeite. Am Wochenende arbeite ich nur, wenn ich Lust habe, ansonsten hat meine Arbeitswoche schätzungsweise 30 bis 40 Stunden. Dazu muss ich sagen, dass ich mindestens zwei Monate Urlaub im Jahr mache. Mein Tagessatz liegt bei 450 Euro, bei Projekten über mehrere Wochen ist es etwas weniger. Mein Einkommen ist unregelmäßig und hängt stark von der Auftragslage ab. Bislang hatte ich keine Durchhänger und habe seit dem Ende des Studiums stetig mehr verdient.



Dieses Jahr werden es wohl etwa 70.000 bis 80.000 Euro Umsatz sein, wovon knapp die Hälfte übrig bleibt. Auf den Monat gerechnet habe ich etwa 3.000 Euro zum Leben. Die Miete meines Wg-Zimmers ist gering, ich habe kein Auto und kaufe nur Sachen, die ich brauche. Wofür ich mein Geld ausgebe? Für Reisen, Feiern, Essen gehen. Neulich waren das 800 Euro im Monat allein für Essen. Warum nicht? Ein schönes Leben ist wichtig.