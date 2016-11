Was wollen sie uns sagen, wenn sie miauen? Warum untersuchen sie alles, was neu ist? Und wie kommt ihre Fellfarbe zustande? Ein Katzenexperte, elf Fragen – Beat the Prof!

Professor Dennis C. Turner ist Privatdozent an der Vetsuisse Fakultät in Bern und war über 20 Jahre Leiter der Heimtier-Ethologie-Gruppe am Zoologischen Institut der Universität Zürich. Seine Bücher, vor allem Die domestizierte Katze und Turners Katzenbuch, gelten als Standardwerke für Katzenforscher und Katzenfreunde. Er ist Gründer und Direktor des Instituts für angewandte Ethologie und Tierpsychologie (I.E.T.) in Horgen. Außerdem war er jahrelang Redakteur der Fachzeitschrift Animal Welfare und Trustee der Welttierschutzgesellschaft in London.