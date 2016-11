10/10

"Nach 22 Uhr leben in Singapur weniger als vier Prozent der Lebewesen in völliger Dunkelheit. Viele Insekten werden von künstlichen Lichtquellen angezogen, niemand weiß, warum. Die Insekten verbrennen oft an den heißen Lampen. Ihre Asche sammelt sich in den Abdeckungen der Straßenlaternen und wird untersucht."