Sie kennen sich aus mit Pornoschaugewohnheiten an Heiligabend und der Schwerkraft am Nordpol? Im Best of Beat the Prof präsentieren wir die besten Quizfragen des Jahres.

Den Fragen von über 70 Professoren konnten Sie sich schon stellen – zum Jahresende präsentieren wir noch einmal die schönsten Fragen unserer Quiz-Reihe Beat the Prof. Falls Sie danach immer noch nicht genug zum Quizzen haben: Hier finden Sie alle Beat-the-Prof-Quiz. Die erfolgreichsten drei Beat the Prof des Jahres waren übrigens Sexualsoziologie, Sexualwissenschaft – und Umgangssprache.