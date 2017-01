Sollten wir sie mit Freunden teilen oder für uns behalten? Worauf fußen Erfolgserwartungen? Was bremst uns? Eine Psychologin, zehn Fragen zum Thema Ziele – Beat the Prof!

Gabriele Oettingen ist Professorin für Psychologie an der Universität Hamburg und an der New York University. Sie ist Autorin von mehr als 150 Artikeln und Buchkapiteln zu den Themen Zukunftsdenken und Regulation von Kognitionen, Emotionen und Verhalten. Mit ihren Forschungsarbeiten trägt sie zur wachsenden Literatur zum Thema Lebensstilveränderung bei. Ihren wichtigsten Beitrag leistete sie mit ihren Entdeckungen zu den Risiken von positivem Denken und der Entwicklung der Strategie des Mentalen Kontrastierens – einer Selbstregulationstechnik, die Menschen im Alltag und über die gesamte Lebensspanne hinweg unterstützen kann.

Mehr Informationen zur Technik des Mentalen Konstrastierens finden Sie hier und in Oettingens Buch Die Psychologie des Gelingens.