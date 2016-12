LSD steht für Freiheit, Grooviness – und Hirndoping. Microdoser nehmen es in kleinsten Mengen, um produktiver zu werden. Es soll ein Trend sein. Wie gefährlich ist es?

Einmal, als Christians Freundin etwas grün im Gesicht und die prunkvollen Fassaden in Dresden irgendwie zu prunkvoll waren, da wusste er, es war ein bisschen zu viel LSD gewesen am Morgen.

Denn wenn Christian einen langen Tag hat, kocht er sich nach dem Aufstehen keinen Kaffee, sondern greift zur Nagelschere, holt ein Stück Pappe aus einer kleinen Metallbox in seinem Zimmer und schneidet sich ein etwa einen Millimeter großes Stück ab. "So schmal wie der weiße Streifen meines Fingernagels", sagt Christian und deutet auf seinen Finger.

Das Fitzelchen Pappe legt er sich in den Mund und wartet. Nach etwa einer Stunde geht es los. "Ich fühle mich frisch und konzentriert, aber nicht so hibbelig wie nach Kaffee. Es geht nicht so auf und ab, sondern ist ein konstantes Wachheitsgefühl." Kaffee, zeigt er mit seinen Händen, ist so ein Auf und Ab, wie eine Achterbahn. Mit LSD dagegen: Er fährt mit seiner Hand eine schnurgerade Linie durch die Luft. Ein Trip wie auf einer frisch geteerten Autobahn. Christian heißt eigentlich anders, ist 27, studiert und nimmt gelegentlich LSD in Mikrodosen.

Denn die Droge kann nicht nur für Halluzinationen sorgen, sondern soll auch für die Uni nützlich sein. Als Albert Hofmann, der Entdecker des LSD, am 19. April 1943 seinen berühmten Trip hatte, hatte er etwa 250 Mikrogramm eingelegt. Das war eine sehr hohe Dosis – LSD ist eine der potentesten Drogen überhaupt, für einen Trip reichen zwischen 50 und 100 Mikrogramm. Aber erst ab 20 Mikrogramm wirkt LSD psychoaktiv – und eine Mikrodosis ist weniger als die Hälfte. Viele Microdoser nehmen alle drei bis vier Tage zwischen zehn und 20 Mikrogramm, meist morgens nach dem Frühstück.

An diesem Morgen hat Christian sich schätzungsweise fünf Mikrogramm abgeschnitten. "Aber die Dosierung ist immer schwer. Das LSD wird ja auf die Pappe getropft, daher weiß man nie ganz sicher, wie viel man tatsächlich nimmt." Ungefähr passt das meistens schon, nur das eine Mal in Dresden, da war es ein bisschen viel. "Passiert."

LSD, die Droge der Hippies und des Antiestablishments, ist nun Teil des Selbstoptimierungslifestyles. Laut Berichten aus den USA ist Microdosing jetzt im auf Leistung gepolten Silicon Valley angesagt. Der Rolling Stone schrieb Ende vergangenen Jahres über Ken, einen 25-jährigen Startup-Mitarbeiter aus dem Silicon Valley, der ab und zu LSD einschmeiße, um produktiver zu werden. Weitere Berichte folgten, Vice hat den Selbstversuch gewagt.

Manche versuchen, ihren Körper mit Superfood, Yoga und Sleeptracking zu tunen, andere greifen zu Medikamenten wie Adderall und Ritalin, um stundenlang bis zur Erschöpfung durcharbeiten zu können. Nun soll eine kleine Dosis LSD nach dem morgendlichen Smoothie dafür sorgen, dass man noch besser, schneller, effektiver arbeiten kann. Leistung bringen ist nicht mehr spießig, sondern cool, da passt eine Droge wie LSD, die seit den 1960er Jahren Freiheit, Sex und Grooviness ausstrahlt, super rein.

Hintergrund: LSD Hintergrund: LSD Lysergsäurediäthylamid, kurz LSD, ist eine psychoaktive Droge, die halluzinogen wirkt. Weitere Namen sind Trip oder Acid. Die Substanz soll psychedelisch wirken. Das heißt, sie soll das Bewusstsein in einen Rausch versetzen. Dadurch kann sie verdrängte oder unterbewusste Erlebnisse wieder hervorbringen, auch negative. Die Aufnahme erfolgt in der Regel oral, über die Schleimhäute. Das Pulver wird gelöst und dann etwa auf Löschpapier aufgetragen. Die Papierstücke heißen auch Pappen oder Tickets. Auf Zuckerwürfel geträufelt kann LSD ebenfalls konsumiert werden. Außerdem sind auch Minipillen im Umlauf, die mit LSD glasiert sind oder in die das Pulver eingepresst ist. Diese sogenannten Mikros sind häufig höher dosiert als die Pappen. Von den Trägerstoffen verflüchtigt sich die Droge innerhalb weniger Wochen, wenn sie mit Luft, Licht oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt. (Quelle: Drugscouts/Mindzone) Effekte LSD verändert die Wahrnehmung massiv, mit Sinnestäuschungen, verändertem Körperbewusstsein und langsamerem Raum- und Zeitgefühl. Es verstärkt Gefühle, steigert die Kreativität und regt die Fantasie an. Gegenstände können sich optisch verformen. Manche berichten, dass sie Farben schmecken und Töne fühlen konnten. Viele beschreiben das Gefühl, mit allem eins zu sein. Meist weiß der Konsument, dass seine Halluzinationen nicht real sind. Er ist hellwach, erlebt den Trip sehr bewusst und kann sich anschließend oft an jede Einzelheit erinnern. Auf einem Trip fühlen sich viele euphorisch. Dies ist jedoch stark abhängig von der Stimmung, den Erwartungen an die Droge sowie von der Umgebung und wie man sie wahrnimmt. Wer in negativer Grundstimmung LSD nimmt, kann in Panik geraten. Viele können Realität und Trip dann nicht mehr auseinander halten. So ein Horrortrip kann das Gefühl erzeugen, bedroht oder fremdbestimmt zu sein oder nicht mehr nüchtern zu werden. Risiken Im Rausch kann die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein. Es kann zu Schweißausbrüchen kommen, Gleichgewichts- und Orientierungssinn können gestört sein. Die Pupillen weiten sich, einigen Konsumenten wird schwindelig und übel. Manche bekommen unkontrollierbare Angst. Die größte Gefahr sind Unfälle oder sogar selbstzerstörerisches Verhalten durch die verzerrte Wahrnehmung. Manche überschätzen sich etwa auf dem Trip und denken, sie könnten fliegen oder fahrende Autos stoppen. Auch Distanzen und Geschwindigkeiten schätzen viele falsch ein. Wer auf LSD ist, spürt mitunter die Wirkung anderer Drogen wie Alkohol nicht, deshalb besteht das Risiko einer Überdosierung. Auch die Effekte von Kokain kann LSD überdecken, die Drogen arbeiten jedoch in ihrer psychoaktiven Wirkung gegeneinander. Konsumenten empfinden das als eher unangenehm. Wer MDMA und LSD mischt, dem droht bei hohen Dosierungen ein Hitzschlag. Speed kann den LSD-Trip unkontrollierbar werden lassen. Folgeschäden LSD hinterlässt nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar keine körperlichen Schäden, kann aber für die Psyche zu einer erheblichen Belastung werden. Dazu ist nicht einmal Langzeitkonsum erforderlich. Menschen mit einer Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung können schon auf dem ersten LSD-Trip eine Psychose erleiden. Wer den Trip zunächst gut vertragen hat, kann danach trotzdem sogenannte Flashbacks bekommen. Ohne noch mal konsumiert zu haben, können in Einzelfällen noch Wochen später unangenehme Rauschwirkungen eintreten. Die Droge kann zugleich psychisch abhängig machen.

Auf Reddit, einer Community, in der sich jeder über alles unterhalten kann, hat das Microdosing-Forum über 11.000 Abonnenten. Dort fragen entweder Anfänger, wie Microdosing funktioniert oder erfahrene Konsumenten beschreiben euphorisch, wie die Mikrodosis LSD das eigene Leben verändert hat: Eine Klausur bestanden, endlich einen Job gefunden, eine Depression und posttraumatische Belastungsstörung überwunden, alles dank eines bisschen LSD.

Christian ist kein Startup-Mitarbeiter und ist nicht psychisch krank. Er studiert Geisteswissenschaften in Berlin. LSD hat nicht sein Leben verändert, aber es bringt ihn locker durch den Tag, sagt er. "Ich bin in Vorlesungen aufmerksamer und in Seminaren mache ich Verbindungen, die ich sonst nicht machen würde. Ich beteilige mich mehr und kann schneller denken."

Christian ist kein Druffi, auch wenn er ein bisschen aussieht wie ein Hippie. Er hat schulterlanges Haar und trägt ein auberginefarbenes Hemd mit floralen Mustern und Verästelungen. Aber er ist nicht das Klischee des Sozialwissenschaftlers, der vor der Mensa abhängt und sich einen Joint nach dem anderen ansteckt. Er spricht ruhig und gelassen, wählt jedes Wort mit Bedacht. "Ich möchte Psychedelika erforschen und mache das einerseits an der Uni, aber eben auch privat", sagt er. Für ihn ist es ein Experiment.