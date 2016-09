Soziale Medien werden für Handelsunternehmen immer wichtiger. Was Absolventen jetzt wissen müssen

Braucht jeder Student einen Instagram-Account?

Wer mit Hashtags, Videos und Likes Geld verdienen will, muss die Unterschiede der Plattformen Snapchat und Instagram kennen und wissen, welche Zielgruppe man mit kurzen Clips erreicht und welche mit schönen Filtern. Aktive Nutzer haben hier Vorteile. "Wenn ich gelernt habe, mir durch verschiedene Techniken eine Reichweite und Follower-Zahl aufzubauen, ist das die beste Basis, um auch im Job erfolgreich zu sein", sagt Ildiko Peter, Referentin für Personalmarketing beim Handelskonzern Otto.

Für welche Jobs im Handel sind soziale Medien relevant?

Es gibt kaum noch Handelsunternehmen, die nicht in sozialen Medien vertreten sind. Der Austausch mit den Kunden hilft den Firmen, personalisierte Angebote und Rabattaktionen zu planen. "Man kann seine Kunden besser verstehen, wenn man ihre Vorlieben, ihr Alter oder ihren Wohnort kennt", sagt Ute Holtmann, Social-Media-Expertin beim Forschungs- und Bildungsinstitut EHI Retail Institute. Auch PR-Kampagnen haben einen größeren Einfluss, wenn sie mal "viral gehen". Absolventen können direkt bei den Handelskonzernen arbeiten, aber auch bei externen Agenturen: 18 Prozent der Handelsunternehmen haben die Arbeit ausgelagert, zeigt eine Studie des EHI Retail Institute.

Welche Absolventen sind besonders gefragt?

Es gibt weder den Bachelor in Selfielogie noch den Master im Kommentare-Löschen. Einige kostenpflichtige Kurse bilden zum Social-Media-Manager aus, jedoch ist fraglich, ob in solchen Seminaren mehr gelehrt wird, als ein durchschnittlicher Digital Native schon weiß. Da die meisten Social-Media-Auftritte in den Kommunikations- und Marketingabteilungen der Firmen angesiedelt sind, helfen ein Studium in einer dieser Fachrichtungen und passende Praktika. Der Handel über das Internet wird für die gesamte Branche wichtiger: Die Umsätze im E-Commerce haben sich laut des Deutschen Einzelhandelsverbands (HDE) in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Getrieben von Konkurrenten wie Amazon, stehen alteingesessene Händler unter Zugzwang und verordnen sich einen digitalen Wandel. Gefragt sind deshalb auch ITler, die Shops und Datenbanken programmieren können, oder Analysten, die die Kundendaten auswerten.

Wie viel verdient man?

Wer als Social-Media-Manager in einer Agentur einsteigt, verdient im Mittel rund 33.000 Euro im Jahr, im Handel dagegen nur 30.000 Euro, das hat die Gehaltsdatenbank Gehalt.de ausgewertet. Sehr gefragt sind Datenanalysten: Im Handel bekommen Berufseinsteiger rund 46.000 Euro.

Welche Perspektiven gibt es?

Ein Fünftel der Marketingbudgets von Handelsunternehmen könnte bis zum Jahr 2018 in die sozialen Medien fließen, schätzt die Beratung McKinsey. Es gibt also mehr zu tun für Social-Media-Manager. Sie liefern nicht mehr nur Links, sondern schießen Fotos, schreiben Texte und drehen Videos. Das Ziel: Auf den Smartphones und Tablets der Kunden präsent zu sein, denn dort wird zunehmend beraten, bewertet und gekauft.