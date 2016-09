Sechs Festival-Booker verraten ihre Neuentdeckungen und erzählen, wie sie Bands finden, die noch keiner kennt

Jagwar Ma

"Ich habe verschiedene Playlisten auf Spotify und SoundCloud. In die ziehe ich alle Songs, die ich irgendwie spannend finde, und höre sie beim Sport und wenn ich unterwegs bin. Einige Songs bleiben dann hängen. Die von Jagwar Ma zum Beispiel. Die drei Musiker kommen aus Sydney und leben inzwischen in London. Dort wurde ihre tanzbare, aber trotzdem komplexe Musik von Kritikern wie Noel Gallagher gehypt. Auf dem Eurosonic Festival, wo viele Bands ihre ersten Showcases in Europa spielen, haben sie es geschafft, einen Club zum Tanzen zu bringen. Wenn eine unerfahrene Band das hinbekommt, kann ich sie für einen frühen Slot auf einem Festival buchen."

Stefan Lehmkuhl, 37, ist Booker beim MELT und dem Lollapalooza Festival in Berlin (10. & 11. September)

MÉLANIE DE BIASIO

"Ein Bekannter, der bei einer Plattenfirma arbeitet, gab mir vor zwei Jahren den Tipp, auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg zum Konzert der belgischen Sängerin Mélanie De Biasio in der St.-Pauli-Kirche zu gehen. Sie sang, spielte Querflöte, und ein Gitarrist begleitete sie. Ihre jazzige Stimme, ihr Sound, das hat mich wirklich berührt. Ich dachte sofort, die muss unbedingt mal aufs Haldern kommen. Gerade hat sie den über 24 Minuten langen Song "Blackened Cities" über ihre Heimat veröffentlicht, sehr düster und trotzdem sehr schön. Auf dem Haldern wird sie im Spiegelzelt die Live-Premiere feiern. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen."

Stefan Reichmann, 52, ist Geschäftsführer und Booker beim Haldern Pop (11. bis 13. August) und dem Kaltern Pop (13. bis 15. Oktober)

STEAK NUMBER EIGHT

"In Belgien sind Steak Number Eight schon eine große Nummer. Die vier Jungs sind alle Anfang zwanzig, spielen aber schon seit zehn Jahren zusammen. Sie klingen nach einer Mischung aus Sludge-Metal und Noise. Ich habe sie etwa vor zwei Jahren bei YouTube entdeckt, dann zum ersten Mal auf einem Festival gesehen, und Ende vergangenen Jahres spielten sie in Brüssel in einem ausverkauften Club. Auf der Bühne hatten sie irre Kraken-Visuals. Das Konzert hat mich umgehauen. Unbekannte Bands beobachtet man erst einmal, bevor man sie für ein Festival bucht. Als ich sie aufs Wacken einlud, schickten sie mir zum Dank eine SMS."

Thomas Kreidner, 45, von Seasinde Touring bookt unter anderem für das Heavy-Metal-Festival Wacken (jedes Jahr Anfang August)

ARKELLS

"Ein gutes Festivalprogramm zeichnet sich durch die richtige Mischung der Bands aus: große Headliner wie Mumford & Sons in Kombination mit einem starken Mittelfeld und kleineren Bands, die man aufbauen möchte. Einige liegen einem dabei besonders am Herzen. Die fünf Jungs von Arkells aus Kanada zum Beispiel. Seit zehn Jahren spielen sie poppige Rockmusik. Mein Kollege hat sie vor einigen Jahren auf einem Festival gesehen und mir dann von der Band berichtet. Sie gefielen mir auf Anhieb. Auf der Bühne entwickeln Arkells wahnsinnig viel Energie und geben alles für die Show. Bei denen stehe ich immer gern vor der Bühne."

Stephan Thanscheidt, 38, ist Geschäftsführer bei FKP Scorpio und bucht unter anderem für das Highfield Festival (19. bis 21. August)

LILLY AMONG CLOUDS

"Vor zwei Jahren schrieb mich die Würzburger Sängerin Lilly bei Facebook an und schickte mir einen Link zu ihren Songs. Ich habe damals sofort gehört, dass sie viel Talent hat, aber ihr erst einmal abgesagt und sie wieder vergessen. Anfang dieses Jahres spielte sie dann in der Kreuzberger Bar Monarch, und ihre Stimme und der sanfte Sound waren einfach großartig. Als ich sie danach für das Festival anfragte, bemerkte ich erst, dass wir schon mal bei Facebook geschrieben hatten. Sie hat sich über die Anfrage sehr gefreut und ein tolles Konzert gespielt. Bei der Band AnnenMayKantereit war das ähnlich. Wir wollten sie auch erst nicht für das Festival buchen, jetzt spielen sie zum dritten Mal in Folge. Lilly hat gerade ihr erstes Album veröffentlicht, wir werden bestimmt bald noch mehr von ihr hören, vielleicht auch nächstes Jahr auf dem Appletree."

David Binnewies, 37, ist Mitgründer und Geschäftsführer vom Appletree Garden Festival (jedes Jahr Ende Juli)

GRANDBROTHERS

"An einem Abend habe ich durch Zufall den Song ›Ezra was right‹ im Internet gefunden und auf repeat gehört. Die Klaviermusik klingt modern und gleichzeitig melancholisch. Ich konnte mir sofort vorstellen, dass nicht nur mir die Musik gefallen würde. Bei uns entscheiden aber immer auch objektive Kriterien darüber, ob wir eine neue Band buchen: Bringen sie ein neues Album raus? Wie viele Facebook-Follower haben sie? Und wo stehen ihre Songs in den Shazam Charts? Die Musiker Erol Sarp und Lukas Vogel aus Düsseldorf haben wir im vergangenen Jahr auf einem unserer kleineren Festivals getestet. In diesem Jahr spielen sie zum ersten Mal auf dem Dockville. Mir gefällt es, wenn man sieht, wie sich Künster musikalisch und live entwickeln. Auf einem Festival ist es auch wichtig, Bands wie die Grandbrothers zu buchen, die das Publikum einfach überraschen."

Annika Hintz, 25, ist Bookerin für das MS Dockville Festival in Hamburg (19. bis 21. August)