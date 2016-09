Zuerst trug Marylin Monroe eine, in den 1970ern rissen die Punks Löcher rein, dann die Gothics. Die Netzstrumpfhose ist eine, mit der jeder kann. Jetzt kommt sie wieder.

Fischernetz, Haarnetz, Netzwerkparty, Handynetz – Dinge, die mit dem Wort Netz zu tun haben, sind meistens nicht sonderlich erotisch. Eine Ausnahme: die Netzstrumpfhose. Sie zeigt mehr Haut, als sie bedeckt, und hat deshalb jahrzehntelang vor allem die Aufgabe gehabt zu verführen – tragbar höchstens im Schlafzimmer, Bordell oder der Tabledance-Bar.

Inzwischen pimpt sie Outfits von Berlin bis New York. Man sieht sie unter zerlöcherten Jeans, abgeschnittenen Hosen, als Netzsocke in spießigen Loafern oder Sneakers. Für diesen Trend sorgte unter anderem das US-Label Proenza Schouler: Die New Yorker Designer zeigten vergangenen Herbst eine Neuinterpretation der Netzstrumpfhose in ihrer Kollektion – statt des gewohnten Rautenmusters nahmen sie Kreise als Löcher. Kostenpunkt: 150 Euro.

Erst schmückte das Modell die Beine von Stars wie Nicole Richie, kurz darauf sah man sie tausendfach auf Instagram. Viele Labels zogen mit außergewöhnlichen Designs nach. Heute sind beim britischen Onlineshop Asos Netzstrumpfhosen auf jedem Foto der nächsten Kollektion zu sehen. Sie erlebt ein Hoch, nachdem sie immer wieder in Karnevalskisten verschwunden war. Erfunden wurden Netzstrümpfe am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Kurz darauf wurden sie mit Strumpfhaltern getragen, als Berufsbekleidung in Bordellen. Sie sollten nicht die Trägerin wärmen, sondern die Betrachter heiß machen.

Für "ordentliche Frauen" waren die Strümpfe damals tabu. Der Ruf des luftigen Beinkleides verbesserte sich, als Hollywood sie in den Fünfzigern entdeckte. Stars wie Marilyn Monroe trugen erstmals Netzstrumpfhosen auf der Leinwand. In den Siebzigern wurde sie ein Standardkleidungsstück von Punks, in den Achtzigern in der Gothic-Szene. Teilweise rissen sie die Löcher noch größer, um sie dann mit Sicherheitsnadeln wieder zusammenzuhalten.

Massentauglichkeit bewies die Netzstrumpfhose zeitweilig in den Neunzigern, nachdem Madonna sie auf dem Cover ihres Albums In Bed with Madonna trug. Auch 2001, nach dem Kinoerfolg von Moulin Rouge, waren Netzstrumpfhosen beliebt. Danach sah man sie wieder hauptsächlich im Kabarett und auf dem Kiez. Bis jetzt. Heute verhelfen sie gewöhnlichen Looks zu etwas Erotik und Punk. Sängerin Lady Gaga hat das offenbar falsch verstanden: Sie kam ganz ohne Hose oder Rock, nur in Netzstrumpfhose zu einer Gala. Dazu Plateau-Hacken. Man könnte es Fetisch nennen – oder Fashion.

Ende 19. Jh.: In Frankreich werden Netzstrümpfe erfunden. Noch trägt Frau sie mit Strapsen

bis 1940: Vor allem Cancan-Tänzerinnen und Prostituierte haben sie an

1950: Hollywood bringt Netz auf die Leinwand – erstmals als Strumpfhose

1970: Erst Bordell, nun Rebell: Bei Punkern gehören Netzstrumpfhosen zum Standard-Outfit

1990: Madonna macht Netzstrumpfhosen mit ihrem Albumcover massentauglich