Unternehmen tricksen gern mit ihren Geschäftszahlen. Wie geht ein Wirtschaftsprüfer damit um?

ZEIT CAMPUS: Herr Wüstemann, Wirtschaftsprüfer werden von den Unternehmen bezahlt, denen sie auf die Finger schauen sollen. Liegt es für die Prüfer da nicht nahe, auch mal ein Auge zuzudrücken?

Jens Wüstemann 46, leitet den Lehrstuhl für Allgemeine BWL und Wirtschaftsprüfung der Universität Mannheim.

Jens Wüstemann: Dieser Interessenkonflikt ist nicht unproblematisch. Und ich will nicht ausschließen, dass man als Unternehmer vor dreißig Jahren auch mal sagte, eine etwas laxere Prüfung ist gut. Allerdings hat sich der Umgang damit heute extrem professionalisiert. Es herrscht ein enormer Druck bei den Prüfungsgesellschaften, keine Fehler zu machen. Wenn sie versagen oder etwas übersehen, droht ein großer Reputationsverlust.

ZEIT CAMPUS: Ist der gute Ruf so wichtig?

Wüstemann: Ja, nach großen Prüfungspannen haben die beteiligten Gesellschaften oft viele große Mandanten verloren. Es ist also wirtschaftlich schädlich, wenn man nicht so genau hinschaut. Außerdem kann man sich haftbar machen, wenn man eine Bilanz als korrekt testiert und sie es nicht ist. Dann müssen die Prüfer Strafe zahlen.

ZEIT CAMPUS: Trotzdem kommt es immer wieder zu Bilanztricksereien. Wie das?

Wüstemann: Der Gesetzgeber gewährt Firmen einen gewissen Spielraum beim Geschäftsbericht. Diesen nutzen Unternehmen. Das nennt sich Bilanzpolitik. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Bilanz aufstellen darf, etwa an welche Rechnungslegungsstandards man sich hält. Dadurch versuchen Firmen unter anderem zu große Gewinnschwankungen von Jahr zu Jahr zu vermeiden. Experten erkennen das aber sofort.

ZEIT CAMPUS: Wann wird es illegal?

Wüstemann: Man kann zum Beispiel Annahmen über wirtschaftliche Rahmenbedingungen treffen, die völlig unrealistisch sind. Oder man kann falsche Rechnungen für verkaufte Waren stellen und so seine Umsätze auf dem Papier erhöhen. Wirtschaftsprüfer haben die Aufgabe, zu sagen, ob diese Handlungen legitim sind oder nicht.

ZEIT CAMPUS: Wie finden sie das heraus?

Wüstemann: Sie wühlen sich durch Akten und Tabellen, zum Beispiel vergleichen sie den in der Bilanz ausgewiesenen Kontostand mit dem Saldo bei der Hausbank. Oder sie überprüfen, ob das Inventar, das in der Bilanz angegeben wurde, auch vorhanden ist. Es gibt auch Algorithmen, die in den Daten nach auffälligen Mustern fahnden und die Prüfer darauf hinweisen, dass zum Beispiel Scheinrechnungen geschrieben wurden.

Das sogenannte Whistleblowing funktioniert nicht.

ZEIT CAMPUS: Nicht immer fällt das auf.

Wüstemann: Das stimmt, aber die Aufgabe des Prüfers ist nicht, jeden Fehler zu finden. Er muss mit hinreichender Sicherheit sagen können, dass die Zahlen, die veröffentlicht werden, stimmen. Dabei gibt es eine Fehlertoleranz. Die Deutsche Bank etwa macht täglich Millionen von Transaktionen und hat ein Vermögen von etwa 1,6 Billionen Euro. Es ist unmöglich, da jeden Cent umzudrehen.

ZEIT CAMPUS: Was tut man, wenn man Unregelmäßigkeiten entdeckt? Soll man zum Whistleblower werden, also vertrauliche Informationen enthüllen, um Missstände aufzudecken? Gerade erst wurden zwei Prüfer in Luxemburg verurteilt, weil sie ihre Erkenntnisse öffentlich gemacht hatten.

Wüstemann: Jeder Wirtschaftsprüfer hat eine Schweigepflicht, etwa wie ein Verteidiger im Strafverfahren. Deshalb funktioniert auch das sogenannte Whistleblowing nicht. Ich habe große persönliche Sympathie für Menschen, die das tun, aber es ist nun mal eine strafbare Handlung.

ZEIT CAMPUS: Was macht man sonst?

Wüstemann: Das Problem ist eigentlich uralt und wurde schon in den fünfziger Jahren durch den Bundesgerichtshof gelöst. Die Richter haben Prüfern eine sogenannte Redepflicht auferlegt, die sie dazu verpflichtet, Alarm zu schlagen, wenn sie eine Straftat entdecken, selbst wenn diese nichts mit der Prüfung direkt zu tun hat. Allerdings besteht diese Pflicht nicht gegenüber der Allgemeinheit, sondern gegenüber dem Aufsichtsrat. Dieser muss dann darauf reagieren.

ZEIT CAMPUS: Und wenn der nicht reagiert? Wäre es nicht sinnvoll, Prüfer dürften mit ihrem Wissen straflos an die Öffentlichkeit?

Wüstemann: In Einzelfällen hätte man sich das in der Vergangenheit sicherlich gewünscht. Aber das sind vielleicht 0,1 Prozent der Mandate. Ansonsten würde es das Vertrauen zwischen Prüfer und Mandant untergraben und die Prüfungsarbeit deutlich schwieriger machen.