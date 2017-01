Eine Finanzierungsberaterin erklärt, wie man gut wirtschaftet

ZEIT Campus: Frau Aye, während des Studiums einen Kredit aufzunehmen, ist das eine gute Lösung oder der letzte Ausweg?

Birte Aye: Ich möchte Studierenden nicht grundsätzlich von der Kreditaufnahme abraten. In Bildung zu investieren ist eine gute Idee. Studierende, die von ihren Eltern nicht ausreichend unterstützt werden können oder die kein oder wenig Bafög beziehen, können von einem Studienkredit profitieren. Ebenso solche, die kurz vor ihrem Abschluss stehen und in der Prüfungsphase nicht arbeiten können. Zuerst sollte man allerdings prüfen, welche Alternativen es gibt, da man ja später nicht nur den Kredit, sondern auch die Zinsen zurückzahlen muss.

ZEIT Campus: Welche Möglichkeiten kommen infrage?

Aye: Viele Studierende wissen zum Beispiel nicht, wie viele Stipendien es für alle Phasen des Studiums gibt. Es lohnt sich, nicht nur auf die bekannten Programme zu setzen, sondern es auch bei regionalen Förderern oder kleinen Stiftungen zu versuchen. Vielleicht kann man auch Wohngeld bekommen. Auch das zinsfreie Darlehen eines Verwandten ist dem Vertrag mit einem Kreditinstitut vorzuziehen. Darüber hinaus empfehle ich jedem, gründlich zu schauen, ob sich die Lebenshaltungskosten nicht noch eine Weile reduzieren ließen.

ZEIT Campus: Die meisten Studenten knapsen ohnehin schon.

Birte Aye 46, ist Leiterin des Beratungszentrums Studienfinanzierung des Studierendenwerks Hamburg. Sie berät seit 2006 Studenten.

Aye: Viele, die in unsere Beratung kommen, haben ihren Bedarf aber noch nicht so genau kalkuliert und Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Sie sollten für sich in jeder Phase des Studiums prüfen, ob man an den individuellen Ausgaben noch etwas sparen könnte. Braucht man das eigene Auto zwingend, oder lohnt es sich, auf ein Car-Sharing-Modell umzusteigen? Kann man bei Versicherungsbeiträgen noch etwas sparen? In einer Studierendenwohnanlage oder mancher WG lässt es sich zum Beispiel besonders günstig wohnen. Und als Bafög-Empfänger kann man sich von der Beitragspflicht zum Rundfunkbeitrag befreien lassen.

ZEIT Campus: Angenommen, die Sparmöglichkeiten sind ausgereizt. Was macht man, bevor man zur Bank geht?

Aye: Möglichst genau ermitteln, wie viel Geld monatlich fehlt: Und damit meine ich nicht nur Lebenshaltungskosten wie Miete und Semesterticket, Versicherungen und Mensa, sondern auch, wann der nächste Laptop fällig ist, ob man ein Semester im Ausland verbringen möchte und ob und wie viel man neben dem Studium arbeiten kann. Bei einer Kreditaufnahme lautet die wichtigste Devise: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.

ZEIT Campus: Und wie findet man den Kredit, der für einen selbst am geeignetsten ist?

Aye: Indem man die Angebote daraufhin prüft, wie gut sie zum eigenen Bedarf passen, sich mehrere Optionen durchrechnen lässt und die Konditionen mit dem jeweiligen Finanzinstitut klärt. Wenn man sich erst einmal informieren möchte, kann man den Studienkredit-Test des Centrums für Hochschulentwicklung lesen, der jedes Jahr mehr als 30 Studienkredite und Bildungsfonds anhand von Kriterien wie Zinssatz oder Rückzahlungsphase vergleicht.

ZEIT Campus: Gibt es denn da so große Unterschiede?

Aye: Ja. Die Konditionen hängen zum Beispiel davon ab, ob es sich um einen staatlichen oder privatwirtschaftlichen Kredit handelt. Entscheidend ist auch, wie flexibel der Kredit hinsichtlich eines Fächerwechsels, eines Urlaubssemesters oder einer Sonderauszahlung sein soll. Am beliebtesten ist der KfW-Studienkredit, den auch einige Studierendenwerke vertreiben. Die monatliche Rate von 100 bis 650 Euro kann man bereits ab dem ersten Semester erhalten, aber auch noch nach Ende der Regelstudienzeit. Studierende, die nicht mehr am Anfang ihres Studiums stehen, entscheiden sich häufig auch für den Bildungskredit des Bundesverwaltungsamtes. Er gehört zu den zinsgünstigsten Angeboten, sieht Raten in Höhe von 100, 200 oder 300 Euro vor oder eine Einmalzahlung bis zu 3.600 Euro.

ZEIT Campus: Können Sie genau erklären, was ein zinsgünstiger Kredit ist?

Aye: Bei den Zinssätzen kann man zwischen fest und variabel entscheiden. Die staatlichen Kredite haben meist variable Zinssätze. Zurzeit sind sie niedrig, aber während der Laufzeit können sie sich verändern. Der Zinssatz für den KfW-Studienkredit liegt derzeit bei knapp unter vier Prozent. Der Bildungskredit und das Bafög-Bankdarlehen, das man nach Überschreiten der Förderungshöchstdauer beantragen kann, liegt sogar nur bei rund einem Prozent. Bei den nicht staatlichen Kreditinstituten sind die Zinssätze sehr unterschiedlich.

ZEIT Campus: Wie schnell kommt das Geld?

Aye: Beim KfW-Studienkredit klappt die Auszahlung flott: Wenn die Unterlagen bis zum 15. des Monats eingereicht werden, bekommen die Studenten die erste Rate in der Regel bis zum nächsten Ersten auf das Konto. In unserer Beratung empfehlen wir, sich zu Beginn eines neuen Semesters zu überlegen, wie die finanzielle Situation im nächsten aussehen wird. Dann kann man noch alle Möglichkeiten in Ruhe durchspielen, bevor man unter finanziellen Druck gerät.

ZEIT Campus: Und die Rückzahlung?

Aye: Die Karenz- oder Ruhezeit variiert enorm: Beim KfW-Studienkredit muss man in der Regel 18 Monate nach Auszahlung der letzten Kreditrate mit der Tilgung beginnen. Beim Bildungskredit des Bundesverwaltungsamtes beginnt die Rückzahlung vier Jahre nach der ersten Auszahlung. Wer dann nicht zurückzahlen kann, kann eine Stundung prüfen lassen. Die Bildungsfonds einiger privatwirtschaftlicher Anbieter wiederum bieten auch die Möglichkeit, die Schulden erst zu begleichen, wenn man eine Anstellung hat. Manche Institute gewähren ihre Kredite von vornherein nur Studenten, deren Studienfach erwarten lässt, dass sie schnell im ersten Job sein werden. Hilfreich ist die Möglichkeit, Sondertilgungen zu leisten, falls man unerwartet zu Geld kommt und seine Schulden früher als geplant begleichen kann.