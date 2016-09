Diese Möglichkeiten gibt es zum Lernen in der Ferne

Ein paar Wochen

Summer Schools sind eine Möglichkeit für alle, die gern einmal ins Ausland möchten, aber nicht so viel Zeit investieren können. Hochschulen auf der ganzen Welt bieten in den Sommermonaten Fach- und Sprachkurse an. Auf shortcoursesportal.com kann man weltweit nach Programmen suchen. Das Angebot reicht von einwöchigen Kursen bis zu zweimonatigen Programmen. Oder man schaut direkt auf die Homepage der Uni, die einen interessiert. Auch das Studieren an einer Elite-Uni kann man während einer Summer School ausprobieren. In Oxford kann man zum Beispiel einen Sommer lang Creative Writing studieren, in Harvard gibt es Kurse für Mathematik und Informatik, in Lausanne kann man sich mit Management beschäftigen. Allerdings berechnen Elite-Unis für ihre Angebote schnell mehr als 8.000 Euro für vier Wochen. Kleinere Unis sind billiger: In Utrecht kostet eine Woche zwischen 350 und 1.000 Euro. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) bietet auch für Summer Schools Stipendien an.

Forschungsprojekte kann man auch im Ausland verfolgen. Wer zum Beispiel seine Masterarbeit über die Haussmann-Architektur schreibt, kann nach Paris fahren und vor Ort recherchieren. Entweder man wendet sich an den zuständigen Professor an der Wunsch-Uni und organisiert sich den Aufenthalt selbst, oder man nimmt an einem Programm teil. Das DAAD-Angebot FITweltweit etwa ermöglicht Studenten der Informatik, für ihre Masterarbeit bis zu sechs Monate an einer Uni im Ausland zu forschen.

Ein paar Monate

Erasmus-Semester sind gut geeignet für alle, die einige Monate ins Ausland wollen. Das Programm deckt Praktika von zwei bis zwölf Monaten und Studienaufenthalte von drei bis zwölf Monaten ab. 33 Länder nehmen am Erasmus-Programm teil, von Norwegen bis zur Türkei. An der Gasthochschule muss man keine Studiengebühren zahlen, Leistungen werden für das eigene Studium anerkannt. Monatlich bekommt man bis zu 500 Euro fürs Studium und bis zu 700 Euro für ein Praktikum. Bewerben muss man sich bei der eigenen Hochschule. Mit welchen Unis im Ausland die eigene Hochschule kooperiert und wie man sich genau bewirbt, erfährt man dort beim Akademischen Auslandsamt.

Internationale Studiengänge und binationale Studiengänge sehen schon in der Studienordnung einen oder mehrere Aufenthalte in anderen Ländern vor. Bei dem deutsch-russischen Journalismus-Master der FU Berlin studiert man zwei Semester in St. Petersburg und zwei in Berlin, bei dem deutsch-chinesischen Studiengang in Druck-und Medientechnologie verbringt man die Hälfte des Studiums an der Hochschule der Medien in Stuttgart und die andere Hälfte an der Technischen Universität Xi’an in China. Einige Unis bieten auch Master an, bei denen man in mehreren Ländern studiert, zum Beispiel Global Studies an der Humboldt-Universität in Berlin oder der Tricontinental Master in Global Studies an der Hochschule Karlsruhe mit Stationen in Taiwan und Mexiko. Beim Master European Studies der Uni Mainz studiert man auch in Polen und Frankreich.

Ein Jahr oder länger

Master im Ausland lohnen sich zum Beispiel, wenn man ein Land intensiver kennenlernen möchte. Eine gute Übersicht über Programme auf der ganzen Welt, Kosten und Studieninhalte liefert das Internetportal masterstudies.com. Über das Eurydice-Netzwerk der Europäischen Kommission bekommt man Informationen über das Bildungssystem im Gastland (bit.ly/campus_studium_eu). Mithilfe der anabin-Datenbank der Kultusministerkonferenz (anabin.kmk.org) kann man überprüfen, ob der Abschluss der ausländischen Hochschule in Deutschland anerkannt wird. In Großbritannien, den USA, Kanada oder Australien werden zwei verschiedene Mastersysteme angeboten: Wer eher in die Wirtschaft gehen möchte, kann einen Master by Coursework machen. Die Seminare und die Abschlussarbeit sind hier anwendungsorientiert und schließen oft Praktika in den Studienplan ein. Ein Master by Research bereitet auf eine universitäre Laufbahn vor. Man arbeitet hier eng mit einem Professor an einer Forschungsarbeit zusammen. Insgesamt können bei einem Master im Ausland die Studiengebühren sehr hoch sein. Vor allem in den USA zahlt man vier- bis fünfstellige Beträge für ein Jahr. Außerdem benötigt man für einen kompletten Master im Ausland neben den üblichen Bewerbungsunterlagen oft noch ein Sprachzertifikat und zusätzliche Eignungstests, etwa die Graduate Record Examination (GRE) in den USA, die auch kostenpflichtig sind. Beachten muss man, dass der Master im Ausland oft kürzer ist als in Deutschland. In Großbritannien werden viele einjährige Masterprogramme angeboten.