Wer spielte in der Weimarer Republik am besten Fußball? Und worum ging es beim "Hultschiner Ländchen"? Ein Historiker, zehn Fragen zur Weimarer Zeit – Beat the Prof!

Professor Wolfram Pyta leitet seit 1999 die Abteilung für Neuere Geschichte der Universität Stuttgart. Seine Forschungen decken die deutsche und europäische Geschichte von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Zeitgeschichte ab. Ein Forschungsschwerpunkt gilt dabei der Weimarer Republik, mit der er sich in bisher vier eigenständigen Werken beschäftigt hat. Für seine 2007 erschienene Studie über Hindenburg erhielt er den Landesforschungspreis für Grundlagenforschung des Landes Baden-Württemberg.