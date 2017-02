Woher kommt das Wort "Terror"? Und welcher Staatsmann stand auf der Terrorist Watch List des FBI? Ein Prof, zehn Fragen zum Terrorismus: Beat the Prof!

Andreas Bock ist Professor für Politikwissenschaft, Internationale Not- und Katastrophenhilfe an der Berliner Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Friedens- und Konfliktforschung der Universität Augsburg. Zuvor war Bock am Geschwister-Scholl-Institut für politische Wissenschaft und an der Universität der Bundeswehr München tätig. Er hat als Projektkoordinator im Not- und Katastrophendienst gearbeitet und war für verschiedene NGOs mehrere Jahre international im Einsatz. Er beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit der empirischen Analyse internationaler Bedrohungs- und Krisenszenarien.