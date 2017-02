Was wird aus der Idee, alle jungen Europäer ein Interrail-Ticket zum 18. Geburtstag zu verschicken? Die EU-Kommission will daraus ein Reisebudget für Schulen machen.

Der Vorschlag eines kostenlosen Interrail-Tickets für Jugendliche in Europa ist ein kleiner Testballon für die Brüsseler Politik: Was wird aus einer populären Idee, wenn sie in die politischen Prozesses der EU gerät und sich Mitgliedsstaaten, Parlament und Kommission einig werden müssen? Nachdem im November noch ein schneller Erfolg der Idee möglich schien, sah es am Dienstag so aus, als würde das Projekt scheitern: Die Financial Times berichtete unter Berufung auf die EU-Kommission, dass ursprünglich noch für dieses Jahr geplante Pilotprojekt an entscheidenden Stellen angepasst werden soll.



Demnach will die Kommission aus dem kostenlosen Interrail-Ticket ein Reisebudget für Schulen machen, deren Fahrten womöglich nur nach Brüssel führen sollten. Grund seien die hohen Kosten und politischer Widerstand in einigen EU-Ländern, die nicht ans Interrail-Netz Europas angeschlossen seien.

Das würde die #FreeInterrail-Idee der Berliner Aktivisten Vincent Herr und Martin Speer ad absurdum führen: Jeder Europäer soll ihrem Vorschlag zufolge zu seinem 18. Geburtstag einen Gutschein für ein solches Ticket bekommen. Damit hätten alle Jugendlichen die Möglichkeit, Europa zu bereisen, fremde Menschen kennenzulernen und Vorurteile abzubauen. Alle jungen Europäer würden damit unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund die Möglichkeit erhalten, den Kontinent zu bereisen – ohne privilegierten Zugang wie etwa über Schulprojekte oder Bewerbungen. "Es wäre enttäuschend, wenn die Idee hinter #FreeInterrail, die durch ihre Einfachheit und Fairness besticht, übergangen würde", sagt Vincent Herr.

Die beiden Aktivisten hatten die Idee vor zwei Jahren, als sie als Studenten selbst mit dem Zug durch Europa fuhren. #FreeInterrail war geboren und begeisterte immer mehr Menschen, je bekannter das Projekt wurde – unter anderem auch Hunderte Teilnehmer des Festivals Z2X von ZEIT ONLINE. Und auch politisch bekamen die beiden Berliner Unterstützung, vor allem aus dem Europaparlament. Sozialisten Gründe, Liberale und Konservative setzen sich für die Umsetzung des Projekts ein und kämpfen nun gemeinsam mit Herr und Speer gegen die Abwandlung der Idee.

Zu den Kritikern gehört auch der Chef der größten Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion nannte das Vorhaben der Kommission einen "billigen Versuch von Anti-Europäern", die #FreeInterrail-Idee zu verwässern. Er werde weiter für die Umsetzung kämpfen, sagte Weber ZEIT ONLINE. "Es braucht einen langen Atem, aber wir machen Schritt für Schritt." Im Frühjahr werde es weitere Schritte im Europäischen Parlament geben. "Ich bin sehr optimistisch, dass das Interrail-Ticket für 18-jährige Europäer Realität wird." Der CSU-Politiker twitterte als Beleg für seinen Optimismus ein Fotos seines Treffens mit Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, der #FreeInterrail ebenfalls unterstütze.

Auch die Kommission tritt nach Informationen von ZEIT ONLINE dem Eindruck entgegen, die Interrail-Idee sei vom Tisch. Es habe sich nichts daran geändert, dass es einen Topf von zusätzlich 50 Millionen Euro für 2017 gebe, im sogenannten Erasmus-Plus-Programm, von denen ein begrenzter Teil ein Pilotprojekt finanzieren könnte. Neben den Kosten ist für die Kommission allerdings die Frage entscheidend, ob alle Mitgliedsländer von einem solchen Pilotprojekt profitieren – also auch die EU-Staaten, die bislang nicht Teil des Interrail-Tickets sind oder, wie etwa Malta, gar keinen Anschluss an irgendwelche Gleise haben. Die Kommission will deshalb möglichst noch andere Verkehrsmittel neben den Zügen einbeziehen. "Wir werden im Frühling nach wie vor ein Pilotprojekt starten", heißt es aus Brüssel. Möglicherweise wird es im März bereits Details dazu geben.

"Nicht einfach ein nettes Geschenk"

Die Aktivisten Herr und Speer hoffen, dass sie ihre Idee dann noch wiedererkennen werden. Die Kommission würde aus ihrer Sicht eine große Chance verpassen, endlich ein EU-Programm voranzubringen, dass wirklich allen EU-Bürgern zugute komme, und nicht nur eine kleine Gruppe fördere. "#FreeInterrail ist nicht einfach ein nettes Geschenk von der EU, sondern eine notwendige Investition in die Zukunft eines geeinten Kontinenten, an dem alle teilhaben können", sagt Martin Speer.

Im Europaparlament sieht man das nun diskutierte Pilotprojekt allerdings sowieso nur als ersten Schritt. Der entscheidende Kampf beginne, wenn im März in Brüssel über den Haushalt für nächstes Jahr verhandelt werde, heißt es aus den Fraktionen. Dann gelte es, genug Geld für die #FreeInterrail-Idee zu sichern.