Warum soll ich mal seine Rente zahlen? SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird im Interview die Fragen der jungen Generation beantworten. Auch die unserer Leser.

Willst du meine Stimme überhaupt? Warum soll ich mal deine Rente zahlen? Warum sollte ich dir vertrauen? Was machst du für meine arbeitslosen Freunde in Europa? Willst du Obama sein? Wie hältst du es mit dem Klimawandel?

Zwei Tage nachdem Martin Schulz für (fast) alle überraschend zum Kanzlerkandidaten der SPD gekürt wurde, hat unser Autor Hannes Schrader ihm diese sieben Fragen gestellt. Auch deshalb, weil Schulz seit seiner Nominierung als Kanzler der Jüngeren gefeiert wird. Aber wofür steht er tatsächlich?

Martin Schulz wird in einem Facebook-Live-Video am Montag um 15.30 Uhr (folgen Sie dazu ZEIT ONLINE oder ZEIT Campus auf Facebook) auf die sieben Fragen antworten. Und natürlich auf die der Leser. Ihr seid auch Jungwähler und habt eine Frage an Martin Schulz? Schickt uns eine Mail an leser-campus@zeit.de oder schreibt sie gleich in die Kommentare.