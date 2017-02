Studenten und Professoren in Kalifornien wollen nach der Wahl zusammen eine gesunde Debattenkultur schaffen. Trump-kritisch, aber offen für alle.

Es wirkte wie eine Szene aus den 1960ern. An der California State University, Long Beach (CSULB) saßen letzten Mittwoch ein Dutzend Professoren und um die hundert Studenten auf dem Rasen und diskutierten über Rassismus und Immigration. Ein Sprecher redete darüber, wie wichtig es sei, die US-amerikanische Verfassung aufrechtzuerhalten. Ein anderer bestand darauf, dass die Toten in Bagdad und Ferguson genauso wichtig seien, wie die in Boston und Paris, wo auch ein CSULB Student starb. Dieses Treffen war das erste in einer Reihe von "Teach-ins" für Studenten, organisiert von Professoren und unterstützt von der Universität als Widerstand gegen das politische Klima nach der Wahl von Donald Trump.

Unseren Campus hat eine Aufregung erfasst, die diesen Widerstand antreibt und ihren Ursprung in unserer großen Diversität hat: Wir sind ein Campus, an dem mehrheitlich Minderheiten studieren. 40 Prozent der Studentenschaft sind lateinamerikanischer Abstammung, und ungefähr 25 Prozent sind asiatische Amerikaner. Etwa 1.000 unserer 36.000 Studenten profitieren von Obamas Deferred-Action-for-Childhood-Arrival-Programm (DACA). Es beschützt Menschen vor Abschiebung, die eigentlich Bürger eines anderen Landes (oder auch gar keines) sind, aber schon als Kinder in die USA kamen und kein anderes Zuhause kennen.

Norbert Schürer ist Professor am Institut für englische Literatur der California State University, Long Beach. Er ist in Deutschland aufgewachsen und hat in Berlin englische und deutsche Literatur studiert.

Ihre Situation ist Kalifornien so wichtig, dass die Direktoren der drei Universitätssysteme in Kalifornien – die zehn Universities of California, die 23 California State Universities, und die 113 sogenannten Community Colleges – eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht haben. In dieser Nachricht erklären sie Donald Trump, dass die "Träumer" (so nennen wir die von der Abschiebung bedrohten) "konstruktive und aktive Mitglieder unserer Gemeinschaft sind." Sie sollten ihren Traum von einer guten Ausbildung leben können, ohne Angst haben zu müssen, verhaftet oder abgeschoben zu werden. Deshalb haben die Direktoren Trump inständig darum gebeten, DACA in Kraft zu lassen.

Die Universitätsverwaltung der CSULB hat außerdem deutlich gemacht, dass auf unserem Campus alle Studenten willkommen sind, unabhängig von ihrer Abstammung, Religion, sexuellen Orientierung oder ihrem Aufenthaltsstatus. Vergangenes Jahr war der Vorsitzende unserer Studentenschaft ein Raumfahrtingenieur mit Nebenfach Physik. Er ist außerdem zufällig ein Student ohne Papiere. Die Mehrheit der Studierenden hat ihn gewählt. Er hat sich in seiner einjährigen Amtszeit für Inklusion eingesetzt.

Natürlich folgt unsere Universität den Gesetzen und lässt die ICE (die ungewollt eisige Abkürzung für die amerikanische Polizei- und Zollbehörde) rechtmäßige Durchsuchungen durchführen. Gleichzeitig geht die universitäre Polizeibehörde selbst aber nicht gegen Studenten aufgrund ihres Aufenthaltsstatus vor. Sie agiert auch nicht als Helfer der staatlichen Immigrationsbeamten. Die CSULB vertrat als erste diese Haltung. Die meisten Institute des CSU-Systems sind diesem Beispiel gefolgt. Wenn zum Beispiel Studenten oder andere Campusbesucher wegen einer Ordnungswidrigkeit – etwa weil sie zu schnell oder über rote Ampeln gefahren sind – angehalten werden, bekommen sie einen Vermerk. Aber ihr Aufenthaltsstatus wird nicht erfasst und schon gar nicht an die ICE weitergegeben.

Ken Curtis ist Professor für Geschichte und Interims-Leiter des internationanen Studentenprogramms an der CSULB.

Die CSULB hat sogar ein Dream Success Center eingerichtet, um "Studenten, die keine Papiere haben, in ihrem Traum von einem Uniabschluss zu unterstützen" und zu fördern, dass die Campus-Gemeinschaft deren Bildungserfolg unterstützt. Das Center bietet kostenlose Dienste an, etwa eine spezielle Beratung zu finanzieller Unterstützung, Zugang zu Computern und Therapien.

Für die Professoren spielt sich der Widerstand mehr auf einer pädagogischen Ebene ab. Er betrifft ganz allgemein bürgerliche Werte, also mehr als nur die Präsidentschaft Trumps. Als Pädagogen wollen wir so unparteiisch wie möglich sein. Wir bewerten Studenten nie nach ihren politischen Einstellungen: Trump-Unterstützer sind auf dem Campus genauso willkommen wie seine Gegner. Wir wollen eine gesunde, lebhafte und respektvolle Debattenkultur schaffen, die in der nationalen politischen Arena so schmerzlich fehlt.