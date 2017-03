Und wieso sind Männer öfter farbenblind als Frauen? Von Augenfarben, DNA und Geschlechtschromosomen: Beat the Prof Genetik!

Günter Theißen ist Professor für Genetik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Seine Arbeitsgruppe untersucht, wie Gene die Entwicklung von Pflanzen steuern und wie Veränderungen in diesen Genen die Evolution der Pflanzen beeinflusst haben. Forschungsschwerpunkt ist die Entwicklung und Evolution von Samen, Blüten und Früchten. Die Vererbung von Merkmalen des Menschen ist für die Arbeitsgruppe nur von privatem Interesse; dennoch hat sie in den letzten Jahren intensiv dazu beigetragen, dass zahlreiche Untersuchungssubjekte zur Verfügung stehen.



