Für die Freunde unserer Autorin sind Drogen ein Trennungsgrund. Ein Alkoholproblem dagegen? Wir doch nicht.

Er hatte immer gesagt, er wollte lieber zu mir gehen, er habe gerade einen Kumpel da. Eines Tages war der Kumpel weg und ich stand in seiner Küche. Er sagte, ich solle mich hinsetzen, er müsse mir etwas sagen. "Hier hat nie ein Kumpel übernachtet."

Ich dachte an eine andere Frau, vielleicht sogar ein Kind und daran, wie verdammt dunkel es gerade war. Er sagte: Ich muss dir was zeigen. Ich blieb in der Schlafzimmertür stehen, als er zu einer großen Box ging und anfing, den Reißverschluss aufzuziehen. Schlangen. Dachte ich sofort. E-kel-haft. Dann sah ich ein bisschen Grün und konnte nur noch an Spinnen denken und daran, dass ich hier auf gar keinen Fall übernachten könnte. Irgendwann war da nur noch Grün, ohne Schlangen und Spinnen. Vier Pflanzen standen in der Box. Hanfpflanzen. Für den Eigenbedarf.

Er sprach in den folgenden Monaten nächtelang über Joints und Alkohol und darüber, dass er nicht verstand, warum er das, was er tat, verstecken musste. Er sagte, auf Alkohol würde er verzichten können, auf seine zwei abendlichen Joints nicht.

An Wochenendtagen beginnt Smalltalk mit: Na, wie geht's dem Köpfchen?

Ich sagte meinen Freunden, dass ich glaubte, dass er ein Drogenproblem habe, obwohl ich gar nicht sagen konnte, woraus ich das jetzt schloss. Eigentlich war es mir egal. Außer dass ich mich manchmal fragte, ob es nicht etwas übertrieben war, dass ich am Telefon das mit den Drogen auf keinen Fall erwähnen durfte. Oder in seinem Zimmer mit den Pflanzen bleiben sollte, wenn der Heizungsableser kam, damit er sagen konnte: Sorry, meine Freundin ist krank, bitte hier nicht rein.

Freundinnen erzählen ja immer gern die Geschichte von dem Mann, der mal diese oder jene Pille eingeschmissen hatte und dass Drogen ein Trennungsgrund sein können, weil die überhaupt nicht gut sind, und der Sex nicht funktioniert und überhaupt, warum muss der was nehmen oder rauchen, hat er denn nicht mit ihnen genug Spaß?

Zugegeben, in Berlin gibt es diese Gespräche seltener, weil hier alle Drogen nehmen. Trotzdem: Ich habe noch nie über eine meiner Beziehungen, Romanzen und erst recht nicht über einen meiner Freunde gesagt, sie hätten ein Alkoholproblem. Wir erzählen Geschichten über Nächte, an die wir uns nicht erinnern, und das Wort, das wir benutzen, klingt so beschönigend nach Hollywood: Filmriss.

Freunde von AK Die Kolumne Anne-Kathrin Gerstlauer ist Jahrgang 1989 und verantwortliche Redakteurin bei ZEIT Campus ONLINE. Obwohl sie ihre Freunde liebt, versteht sie sie oft nicht. Wundern darf sie sich jetzt regelmäßig in der Kolumne Freunde von AK. Alle Folgen gibt's hier.

Schlafen gehen, kotzen, sich nicht erinnern, kurz wundern, was wohl geschehen sein könnte, Aspirin, noch ein bisschen länger schlafen.

An Wochenendtagen beginnt Smalltalk nicht mit: Na, wie geht's? Sondern mit: Na, wie geht's dem Köpfchen? Niedlich.

Musste mich mal wieder die ganze Nacht übergeben.

Marie stand mal mit aufgeschürften Knien um halb drei vor der Haustür ihres Exfreunds, keine Ahnung, wie sie dahinkam und was auf dem Weg mit ihren Knien passiert war.

Lara wachte nach einem Geburtstag in der Kotze einer Freundin auf, die morgens erst mal ihre Kumpels anrief und fröhlich erzählte: Musste mich mal wieder die ganze Nacht übergeben.

Wir fragen uns gegenseitig, ob die eine eigentlich immer noch so viel trinkt und erzählen von der anderen, die uns penetrant nicht nach Hause gehen lässt, wenn wir nicht mit ihr weitermachen. Manchmal nuscheln wir, dass wir uns Sorgen machen, man müsste vielleicht mal was sagen, aber ist ja ihre Sache.

Alkoholproblem, das ist was für die entfernte Tante, die reich ist an Geld und Hochprozentigem und schon vier Mal in Therapie war. Oder für die Alkis, an deren Kneipe wir morgens um halb elf vorbeikommen. Aber nicht für junge Frauen kurz vor 30, die auf dem Weg zum Sektfrühstück sind.

Das letzte Mal sah ich ihn unterwegs zu einem Frühstück ohne Sekt. Er mochte nur Wurst und Käse, und bitte normale Wurst und normalen Käse, wie er viel zu oft betonte, während er immer genervter wurde, weil es angeblich hier in Prenzlauer Berg nirgendwo normale Wurst und normalen Käse gab und ich noch genervter war als er, weil ich es völlig lächerlich fand, wie er so Ich-bin-ein-richtiger-Berliner-und-mir-ist-das-alles-zu-fancy-mäßig darauf bestehen konnte. Es war kalt und nass und ich hatte Hunger und auch kein anderes Gesprächsthema. Da dachte ich, dass das mit ihm eigentlich nur abends gut funktionierte. Wenn ich mindestens zwei Bier getrunken, und er seinen Joint geraucht hatte.