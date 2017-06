Wieso hat eine CD zwölf Zentimeter Durchmesser? Ein Professor, 13 Fragen zu Kiwi Pop, TV-Skandalen und Weltmusik 2.0: Beat the Prof Popmusik!

Christoph Jacke ist Medienkultur- und Kommunikationswissenschaftler und Professor für Theorie, Ästhetik und Geschichte Populärer Musik an der Universität Paderborn. Hier leitet er den 2003 eingerichteten Bachelor- und Master-Studiengang "Populäre Musik und Medien".

Während seines Studiums hat Jacke für diverse Radios, Zeitungen und Plattenfirmen gearbeitet, hat ein eigenes Fanzine in Münster herausgegeben und ist als Road Manager und Merchandiser mit Indie-Bands durch Europa getourt. Außerdem war er externer Programm-Gutachter für den WDR-Hörfunk.

Aktuell sind seine Forschungsschwerpunkte Popmusikjournalismus, Starkultforschung, Performance und Inszenierung, Popkultur und Religion, Pop und Politik sowie Pop und Erinnerung. Dabei beschäftigt er sich unter anderem mit Helene Fischer und Nick Cave.

Jacke ist Vorsitzender des deutsch-österreichisch-schweizerischen Zweigs der International Association for the Study of Popular Music und hat 2017 mit Michael Ahlers den Sammelband "Perspectives on German Popular Music" herausgegeben.