Reichtum, Liebe, Schönheit? Warum vergleichen wir uns überhaupt? Und machen uns Vergleiche mit Models unzufrieden? Zwei Wissenschaftler, neun Fragen: Beat the Prof!

Jan Crusius forscht und unterrichtet als Sozialpsychologe in der Abteilung für Psychologie an der Universität zu Köln. Nach dem Studium der Psychologie in Jena und Sevilla hat er 2009 in Köln zu Ursachen und Konsequenzen des Neids promoviert. In seiner Forschung interessiert er sich in erster Linie dafür, welche Rolle soziale Vergleiche im menschlichen Denken, emotionalen Erleben und Verhalten spielen.

Lisa Blatz hat an der Universität Jena und der Universität Göttingen Psychologie mit Schwerpunkt Kognitions- und Neurowissenschaften studiert. Derzeit promoviert sie an der Universität zu Köln im Bereich Sozialpsychologie. In ihrer Forschung interessiert sie sich für die Funktion von Emotionen für den einzelnen Menschen und seine soziale Gruppe.

Noch Fragen? Auf The Inquisitive Mind haben Jan Crusius und Lisa Blatz Erläuterungen zum Quiz zusammengestellt.