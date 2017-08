Wer und was? Ischtar Isik ist der Prototyp einer Influencerin oder, wie es in ihrem Twitterprofil heißt: “just a normal girl who loves pizza & her followers a bit too much” Was sie außerdem liebt: Shoppen, Styling, Spaß. Wenn sie unter dem Hashtag #AskIsi Zuschauerfragen beantwortet, spricht sie auch über ihren Glauben oder Depressionen. Deutlich in der Überzahl ist aber das klassische Youtube-Repertoire: Seht zu, wie ich mich aufbrezel (Get ready with me). Seht zu, wo ich hingehe (Follow me around). Seht zu, was ich aus meiner Einkaufstüte ziehe (Haul).

Wie? gut gelaunt, wild gestikulierend, alltagsnah

Seit wann und für wen? seit 7 Jahren und für etwa 1,11 Millionen Abonnenten