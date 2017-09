Und was bedeutet das für die Berufswelt? Für die Familie? Und für Kinder in der Kita? Ein Professor, zehn Fragen zu Männern in unserer Gesellschaft: Beat the Prof!

Stephan Höyng ist Professor für Jungen- und Männerarbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und Projektleiter der Koordinationsstelle Männer in Kitas. Sein Forschungsinteresse gilt vor allem den Themen Männlichkeit, Vereinbarkeit von Beruf und privatem Leben und Männer in Kindertagesstätten.

Noch etwas offen? Stephan Höyng hat Erläuterungen zum Quiz, drei weitere Fragen und die entsprechenden Studien auf seiner Institutswebsite zusammengestellt.