Kippt der Medizin-NC? Drei Studenten, die kein 1,0-Abi haben, erzählen von Jahren des Wartens, drei Ausbildungen und Hochzeiten, die helfen können.

43.184 Abiturienten wollten ab Oktober Medizin studieren, Studienplätze gab es 9.176. Zugelassen werden nur die Jahrgangsbesten. Um sofort eine Zusage zu bekommen, braucht man in 14 von 16 Bundesländern ein Abitur von 1,0. Am Mittwoch verhandelt das Bundesverfassungsgericht über die Frage, ob der Numerus Clausus verfassungsgemäß ist. Den Hintergrund dazu gibt es in diesem Text. Drei Studenten, die keinen 1,0-Schnitt hatten, erzählen, wie sie versucht haben, dem Arztberuf trotzdem näherzukommen:



"Ich habe drei Ausbildungen gemacht"

Moritz, 29

In der Schule fiel es mir unglaublich schwer zu lernen. Für die Abiturprüfungen bereitete ich mich überhaupt nicht vor. Mit einem Schnitt von 2,8 kam ich irgendwie durch. Hätte ich mehr gelernt, hätte ich vielleicht direkt einen Studienplatz für Medizin bekommen. So musste ich darauf sieben Jahre warten. Meine Idee, etwas in Richtung Medizin zu machen, entwickelte sich ganz langsam. Als 16-jähriger, sportbegeisterter Schüler stieß ich auf der Suche nach hilfreichen Büchern zum Krafttraining auf Anatomiebücher. Die dicken Atlanten erklärten mir, wie der menschliche Körper beim Sport funktionierte: Die Beinmuskeln beim Laufen und die Rückenmuskulatur beim Gewichtheben.



Am Ende schloss ich meine Ausbildung als Klassenbester ab. Moritz

Nach dem Abitur wollte ich mich weiter mit der Anatomie des menschlichen Körpers beschäftigen. Medizin kam mit meinem schlechten Schnitt natürlich nicht infrage. Also begann ich stattdessen eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Zum ersten Mal in meinem Leben lernte ich mit Ehrgeiz für etwas. Vor allem die neurologischen Vorlesungen zur Komplexität der Entstehung von Krankheiten wie Parkinson faszinierten mich. Am Ende schloss ich meine Ausbildung als Klassenbester ab.



Ich fühlte mich bestätigt in meiner Leidenschaft und der Gedanke, Medizin zu studieren, war wieder da. Ich fuhr also aus Berlin zum Universitätsklinikum Rostock, wo ich mir durch die dortigen Zulassungsbedingungen mit meiner Ausbildung die besten Chancen auf einen Studienplatz erhoffte. Doch der Mitarbeiter im Studienbüro lachte mich nur aus, als ich mit meinen sechs Wartesemestern vorsprach. Ich war frustriert und beschloss, den Wunsch des Medizinstudiums endgültig aufzugeben. Damals war ich 21 und dachte: Bald bin ich eh zu alt, um noch ein so langes Studium anzufangen.



"Du bist doch die ganze Zeit unterfordert." Moritz' Mutter

Stattdessen entschied ich mich für eine weitere Ausbildung. Diesmal: Osteopath. Von Montag bis Donnerstag arbeitete ich als Physiotherapeut im Krankenhaus, übte mit frisch operierten Kniepatienten das Gehen und mit Intensivpatienten das Aufstehen. Am Wochenende lernte ich für die Ausbildung. Osteopathie ergänzt die Schulmedizin und arbeitet dabei nur mit bloßen Händen. Das hat mich begeistert. Aber es war frustrierend, im Krankenhaus mit den Ärzten zusammenarbeiten zu müssen und dabei immer der Untergebene zu sein. Obwohl ich zwei Ausbildungen besaß, behandelten sie mich herablassend. Ich wollte selbstständig arbeiten und begann eine dritte Ausbildung: zum Heilpraktiker. Aber auch das erfüllte mich nicht richtig. Oft war ich gereizt und unglücklich bei der Arbeit.



Irgendwann, zum Ende der Ausbildung, sagte meine Mutter: "Moritz, du bist doch die ganze Zeit unterfordert." Das war der Moment, in dem ich merkte, dass es doch Medizin sein muss. Ich wollte verstehen, wie Krankheiten entstehen und im Anatomiesaal stehen. Mittlerweile hatte ich 13 Wartesemester angesammelt.



Dann verschärften sich die Zulassungsbedingungen – statt zwölf Wartesemestern brauchte ich nun 14 für einen Studienplatz. Hieß also: Noch mal ein halbes Jahr warten. In der Zwischenzeit ließ ich mich in verschiedenen Studienbüros beraten. Denn was viele nicht wissen: Auch mit der nötigen Zahl Wartesemester zählen noch weitere Kriterien bei der Studienplatzvergabe. Der Notenschnitt bleibt entscheidend. Mit einem Schnitt von 2,8 kann man natürlich nicht punkten. Wo man studieren darf, wird aber auch mithilfe des sogenannten Sozialkriteriums entschieden.



Bewerber mit Wartesemestern werden in vier Kategorien eingeteilt: In Kategorie eins sind alle ohne jegliche Ortsbindung, in Kategorie zwei alle mit unbefristetem Job, in Kategorie drei alle Bewerber mit Kind, eingetragener Lebenspartnerschaft oder Ehe, Kategorie vier sind Schwerbehinderte. Geben zwei Bewerber mit der gleichen Abiturnote und der gleichen Zahl an Wartesemestern die gleiche Universität als Wunsch an, wird der Bewerber in der höheren Kategorie bevorzugt. Ich hatte 14 Wartesemester und einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Berlin – also war ich ein Bewerber der Kategorie zwei. In der Universität in Berlin wurden aber nur Bewerber der Kategorie drei angenommen. Nur an einer Uni in Deutschland hätte ich Chancen auf einen Studienplatz gehabt. Meine drei Ausbildungen brachten mir keinen Vorteil.



Eine Kommilitonin ist eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen. Moritz

Damit ich in Berlin Medizin studieren konnte, haben meine Freundin und ich dann geheiratet. Das klingt erst mal extrem, ist aber nicht ungewöhnlich: Eine Kommilitonin von mir ist mit ihrer besten Freundin eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen, um ihre Chancen auf einen Studienplatz zu verbessern.

Mittlerweile bin ich 29 Jahre alt und studiere endlich. Ich bin jetzt im fünften Semester. Als die Zusage zum Studium kam, konnte ich es erst kaum glauben. Die erste Zeit im Studium kam es mir sehr unwirklich vor, Vorlesungen zu besuchen und studieren zu dürfen. Mit der Zeit wird das selbstverständlicher. Ich merke aber oft, dass ich schon mehr Erfahrungen als meine Kommilitonen habe und besser einschätzen kann, was vom Lernstoff wirklich wichtig ist. Das Grundverständnis für Medizin ist durch die Ausbildungen schon da.