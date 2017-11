Als ich geboren wurde, war die DDR gerade gestorben. Trotzdem tat ich alles dafür, nicht als Ostdeutscher zu gelten. Nur auf meinen Atheismus bin ich stolz. Warum?

Immer wenn die Sommerferien vorbei waren, dachte ich, dass es Gott vielleicht doch geben muss. Unsere Ethik-Lehrerin kam in die Klasse, um uns zu fragen: Wer von euch geht in den Religionsunterricht? Zögerlich hoben sich drei, vier Hände. Wir anderen drehten uns zu ihnen: Das sind sie also, die Freunde, die zweimal in der Woche aus unserer Klasse verschwinden, um über ihre Bibel, Gebote und Gott zu reden. Der Grund: Ich bin im Osten aufgewachsen.

Gäbe es die DDR noch heute, sie wäre wohl eines der gottlosesten Länder der Welt. In Ostdeutschland glaubt nur einer von zehn Menschen an einen persönlichen Gott. Und die DDR ist schuld daran. Bevor die Mauer 1961 gebaut wurde, sagten noch 90 Prozent der Menschen in Ostdeutschland, sie seien gläubig.

Ich bin 1989 geboren, also eigentlich ein Kind des vereinten Deutschlands. Aber in den Dom, der das Wahrzeichen meiner Heimatstadt Erfurt ist, gehe ich nur, wenn Leute, die mich besuchen, ihn unbedingt sehen wollen. Meist betrachte ich dann still ihre staunenden Gesichter, stecke meine Hände in die Hosentaschen und friere ein bisschen.

Ich bin Atheist. Lange Zeit war mir das egal, aber inzwischen habe ich gemerkt, dass mein Atheismus mehr ist als einfach nur eine Einstellung. Er ist der Teil meiner ostdeutschen Identität, auf den ich stolz sein kann.

Dabei ist meine Gottlosigkeit das Ergebnis eines unterdrückerischen Regimes. Die DDR-Regierung gängelte die Christen, denn sie passten nicht zur sozialistischen Ideologie. Wer in die Kirche ging, durfte nicht einfach so studieren, was er wollte. Die Stasi bespitzelte Gläubige, der Religionsunterricht wurde aus den Schulen verbannt.

Wie kann ich stolz auf etwas sein, das aus solch einer Ideologie hervorgegangen ist? Weil der Atheismus mich freier macht.

Als ich zur Welt kam, war die DDR gerade untergegangen. Eigentlich müsste meine Herkunft also egal sein. Und einerseits stimmt das auch: Ich war mit meinen Eltern an denselben Urlaubsorten wie meine Freunde aus Lübeck und Bonn. Wie sie fürchtete ich mich als Elfjähriger nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vor Krieg und Terror. Wie sie sammelte ich Pokémon-Karten und saß zu lange vor dem Computer.

Andererseits ist das Aufwachsen als Ostdeutscher für meine Generation immer auch eine Aufforderung gewesen, die zwar selten ausgesprochen wurde, aber stets im Raum stand: Pass dich an. Und Anpassen hieß: Sei so wenig ostdeutsch wie möglich. Sonst kannst du gleich in deinem Kaff bleiben.