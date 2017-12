Werde ich Schmerzen haben? Werde ich noch reisen können? Kinder zeugen? Sex haben? In einem Ashram in Indien erfährt Philipp, dass er infiziert ist. Teil zwei der Serie

Die Nachricht vom Ende meines Lebens erreichte mich am 2. Januar 2014, in einem protzigen Ashram in Westindien.

Für eine aufwändige Recherche zu Menschenhandel in Indien hatte ich als Fotograf eine Razzia der Polizei im indischen Rotlichtviertel Mumbais begleitet. Ich war erschöpft von der Gewalt, der Luft und den Menschen und brauchte eine Pause. Also beschloss ich, in das ein paar Stunden entfernte Osho Ashram zu reisen, das westliche Meditationsideen mit sexuellen Anspielungen vermischt und zu überteuerten Preisen an reiche Westler verkauft. Alle redeten davon, ich wollte mir selbst ein Bild machen – und hasste es schon, bevor ich richtig drin war. In weinrote Roben umhüllte Yogis wandelten ins Nichts starrend durch die Marmorgänge.

Wäre da nicht die schöne Frau mit den rehbraunen Augen gewesen, ich wäre noch abgehauen, bevor mir überhaupt jemand die Ergebnisse des obligatorischen HIV-Tests hätte mitteilen können.

HIV und Aids Was sind HIV und Aids? Das human immunodeficiency virus (HIV) ist ein sogenanntes Retrovirus. Es schreibt sein Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle ein und zwingt sie dazu, es zu vervielfältigen. HIV befällt verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems wie die Fresszellen (Makrophagen) und die T-Helferzellen, die die Immunantwort koordinieren. In der Folge sterben die T-Helferzellen entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie gehen in den programmierten Zelltod, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Wird die Infektion nicht behandelt, sinkt die Zahl der T-Helferzellen immer weiter, das Immunsystem wird schwächer. Das Endstadium der Immunschwäche ist Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Aids ist durch lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet. Wie viele Menschen sind betroffen? 2016 haben sich in Deutschland ungefähr 3.100 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert Koch-Institut, 2017). Die Rate an Neuinfektionen bleibt damit seit Jahren konstant. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren hat registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 davon wissen nichts davon. Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1.8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika. Wie stecke ich mich an? HIV wird übertragen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten, also Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms, mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Eine besonders große Übertragungsgefahr gibt es, wenn von Spritzen beim Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden. Wie therapiert man HIV? Die hochaktiven antiretrovirale Therapie soll verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Erfolgreich ist eine Therapie dann, wenn keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Je weniger Viren im Blut nachweisbar sind, desto geringer ist auch die Gefahr, dass Virus beim Sex zu übertragen. Trotzdem verschwindet das Virus nie ganz, Betroffene müssen lebenslang Medikamente nehmen. Um die Wirksamkeit zu erhöhen und Resistenzen vorzubeugen, werden mehrere mehrere Mittel mit verschiedenen Wirkweisen kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Inzwischen werden die HIV-Positive, die die Erkrankung früh erkannt haben und die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, fast genau so alt wie HIV-Negative (The Lancet HIV, 2017).

Sich testen zu lassen, war nicht neu für mich: Mein Vater war Arzt und so habe ich lange Zeit bei einer jährlichen Blutabnahme auch immer einen HIV-Tests gemacht. Als mein Vater starb, habe ich es irgendwann einfach sein gelassen. Ich gehörte keiner Risikogruppe an, HIV schien so weit weg von mir.



Das Gefühl, es geschafft zu haben

So war es auch dieses Mal, als ich aus dem Behandlungszimmer trat: HIV weit weg, die wunderschöne, persische Frau, langes glattes Haar, zuständig für die Registrierung der Gäste, ganz nah. An ihr wirkte die weinrote Robe nicht ganz so bescheuert.



Philipp Spiegel arbeitete als Fotograf und reiste für Fotoreportagen durch die Welt. Während einer Recherche 2014 in Indien erfuhr er von seiner HIV-Infektion. Auf den Schock folgte eine künstlerische Auseinandersetzung mit seiner Infizierung. Seitdem arbeitet er als Künstler, Kolumnist und Berater zum Thema HIV und Heterosexualität. Die Bilder dieser Serie sind Teil seiner Ausstellung "going viral", die vom

13.02.2018 - 26.02.2018 in Wien zu sehen ist. Philipp Spiegel ist ein Pseudonym. Er ist 35 Jahre alt.

Ich liebte dieses Spiel, war süchtig danach, Frauen kennenzulernen: Von 19-jährigen Models über 50-jährige Galeriebesitzerinnen – Frauen faszinieren mich. Die Flirts gehörten genauso zu meinen Reisen wie der Adrenalinkick bei Aufnahmen auf dem Straßenstrich oder in Leprakrankenhäusern. Ich gefiel mir in diesem Leben, hatte das Gefühl, es geschafft zu haben: der unabhängige Fotograf, der als Reporter um die Welt reiste, von einer Stadt zur nächsten, zur nächsten Bar, zur nächsten Frau. Seit meiner ersten Reise kurz nach dem Abitur hatte ich von diesem Leben geträumt.



Der letzte Flirt

Der Flirt am Empfang fiel mir leicht: Ich stellte mich mit Absicht doof bei der Registrierung an, sodass sie zu mir an den Tisch kam, um mir zu helfen. Als sie sich näher an den Bildschirm beugte, unsere Körper berührten sich fast, platzte eine ältere Frau dazwischen:

"Entschuldigung, sind Sie Philipp?"

"Ja, ja, das bin ich", sagte ich genervt darüber, dass unser schöner Moment so rüde unterbrochen wurde.

"Es gab ein Durcheinander mit Ihrem Test. Würden Sie bitte noch einmal mit mir kommen?"

"Klar", antwortete ich, folgte der Dame in ihr gläsernes Beratungszimmer und warf dem Mädchen einen spielerisch genervten Blick zu. Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass ich diese ungezwungene Vorfreude darauf, wie aus einem flüchtigen Flirt mehr werden könnte, spürte.