Die AfD sagt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Und ihre Wähler? Wir haben zu Weihnachten drei gefragt, wie sie zum Islam stehen – und ob sie Christen sind.

Die Alternative für Deutschland (AfD) sieht sich als eine heimatverbundene Partei, die die kulturelle Identität Deutschlands bewahrt. Eindeutig nicht zu dieser Identität gehört für sie der Islam. In ihrem Grundsatzprogramm steht: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Außerdem sieht sie die "traditionelle Familie" als Leitbild für die deutsche Gesellschaft.



Wir wollten wissen, wie die AfD-Wähler, die wir im Oktober das erste Mal zu ihrer Wahlentscheidung befragt haben, zu diesen Werten stehen. Deshalb haben wir sie kurz vor Weihnachten gefragt, wie religiös sie sind. Wie wichtig sind ihnen christliche Werte? Und wie sehen sie Familie und den Islam?



Rebecca*, 26 Jahre, alleinerziehende Mutter aus Neubrandenburg

Als Kind lief Heiligabend bei uns immer gleich ab. Vormittags habe ich mit Mutti den Weihnachtsbaum geschmückt, mittags gab es dann ganz klassisch Würstchen mit Kartoffelsalat und nachmittags haben wir versucht, Plätzchen zu backen. Obwohl meine Mutter eigentlich gut backen kann, ist sie jedes Jahr über dem Mürbeteig ausgerastet und hat alles durch die Küche geschmissen. Zufällig polterte dann meistens während des Backens irgendwo ein Stiefel und der Weihnachtsmann kam, dem ich dann ein Lied vorsingen oder ein Gedicht aufsagen musste.

Auch heute noch bestellt meine Oma an einem der zwei letzten Weihnachtstage irgendwo einen Tisch und da kommt die ganze Familie zusammen. Mir ist das wichtig, denn Weihnachten ist für mich ein Familienfest. Ursprünglich ist es ja Tradition, den Tannenbaum an Heiligabend aufzustellen, aber dieses Jahr habe ich den etwas früher geholt, damit ich ihn in Ruhe mit meinem Sohn schmücken kann. Aber es muss ein echter Baum sein. Je hässlicher und krüppeliger, desto besser, weil diesen Bäumchen muss ja eine Chance gegeben werden und je nachdem, wie lange er hält, verbrennen wir ihn dann am ersten Januarwochenende bei unserer freiwilligen Feuerwehr. Die machen jedes Jahr so ein öffentliches Weihnachtsbaumverbrennen. Wenn du dort dein Bäumchen abgibst, kriegst du einen Gratis-Glühwein. Das ist wirklich total schön und man sieht dort auch jedes Jahr die gleichen Gesichter, denn wer da einmal hinkommt, kommt auch wieder.

Letztes Jahr war es dann das allererste Weihnachten mit meinem Sohn und da habe ich am 23. schon die Geschenke hingelegt, und als er dann an Heiligabend morgens aufgewacht ist, durfte er vor dem Frühstück alle Geschenke auspacken. Das war eine Erfahrung, die wollte ich ganz alleine mit ihm machen. Das wollte ich absolut mit niemandem teilen. Ich werde das, denke ich, zur Tradition machen. Ich habe ihm auch erklärt, dass der Weihnachtsmann nur eine schöne Erfindung ist und es den nicht gibt. Ich habe zwar lange mit mir gerungen und eigentlich wollte ich letztes Jahr noch einen Weihnachtsmann bestellen, aber dann habe ich mir überlegt, dass Ehrlichkeit mir einfach das Wichtigste von der Welt ist, und wie erklärst du denn deinem Kind, dass du es jahrelang angelogen hast?



Weihnachten hat was mit Tradition zu tun und ich befürchte, dass diese zurzeit in Gefahr ist, zu zerbrechen. Rebecca

Ich bin nicht christlich erzogen worden, und in die Kirche gehen wir auch nicht. Aber Weihnachten hat was mit Tradition zu tun und ich befürchte, dass diese zurzeit in Gefahr ist, zu zerbrechen. Ich habe irgendwo bei Facebook gelesen, dass jetzt mehrere Weihnachtsmärkte aufgrund anderer Religionen in Wintermärkte umbenannt werden sollen.**

Es soll jetzt auch nicht mehr Sankt-Martins-Umzug heißen, sondern Lichterfest, weil man damit ansonsten andere Religionen ausschließen würde. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn die ihre Religion behalten. Von mir aus können sie auch morgens, mittags und abends beten. Aber warum müssen wir uns denn da anpassen? Bei uns heißt es nun mal Sankt-Martins-Umzug und nicht Lichterfest! Ich lass doch auch jedem seinen Glauben, warum lassen die uns denn nicht unseren? Und wie gesagt, ich bin nicht besonders religiös, aber seitdem ich auf der Welt bin, ist es für mich der Weihnachtsmarkt und kein Wintermarkt. Weihnachten haben wir ja nicht gerade eben erfunden, nur um die zu ärgern und irgendwelche Religionen zu diskriminieren.



*Wir haben den Namen der Protagonistin anonymisiert, um ihre Identität zu schützen

**Anmerkung der Redaktion: Die Erzählung von der angeblichen Umbenennung oder sogar Abschaffung von Weihnachtsmärkten gibt es seit einigen Jahren. Sie basiert zum großen Teil auf einer widersprüchlichen Formulierung. Der Redaktion ist kein Fall bekannt, in dem aus religiösen Gründen eine Umbenennung stattfand. Ein Faktencheck der "Tagesschau" zeigt außerdem: Weihnachtsmärkte werden in Deutschland nicht abgeschafft.