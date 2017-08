Gute Nachrichten für Morgenmuffel: Schlafanzüge trägt man jetzt auf der Straße.

Wieder mal keine Lust aufzustehen? Wenigstens das Umziehen kann man sich ab sofort sparen. Wer modisch ein Statement setzen möchte, trägt jetzt Pyjama – auf der Straße, dem roten Teppich, zur Mode-Gala. Wenn schon wach, dann wenigstens so aussehen, als sei man noch im Bett.

Völlig irre? Eher konsequent: Bequemes boomt in der Mode seit der Erfindung von Elastan Ende der 1950er. Da ist der Schlafanzug die logische Fortsetzung. "Feeling good is the new looking good" , heißt es in einer aktuellen Mode-Studie der Beratungsfirma McKinsey und des Fachmagazins Business of Fashion. Und die Marktforscher von der amerikanischen NPD Group prognostizierten für dieses Jahr: "Casualization wird Pyjamas eine neue Funktion geben." Als Trendsetter gelten den Marktforschern amerikanische Studenten. Die gingen nämlich schon seit Jahren mit Schlafanzügen raus. (Was man dazu wissen muss: In den USA stehen Studentenwohnheime oft direkt neben den Seminargebäuden auf dem Campus. Mal schnell im Pyjama in die Vorlesung zu schauen liegt also nahe.)

Die neue Schlafanzug-Streetwear ist aus feiner Seide oder Baumwolle gefertigt, also ganz wie bei Opa. Entweder glänzt sie, ist gemustert oder beides. Das 2015 gegründete Label F.R.S (For Restless Sleepers) hat sich sogar komplett dem Pyjama-Thema verschrieben. Dafür wird es in der internationalen Modeszene gefeiert. Die mit Blumen bemalten Seidenhosen von F.R.S nur hinter verschlossenen Türen zu tragen wäre schade. Sie kosten mindestens 500 Euro. Bei anderen Luxuslabels wie Burberry, Dolce & Gabbana oder Valentino geht es bei 800 Euro los für gemusterte Blusen mit dem typischen Schlafzimmer-Revers. Bei großen Fashion-Ketten wie H&M oder Zara gibt es die Kopien für Preise ab 30 Euro.

Ganz neu ist der Trend übrigens nicht: In manchen Teilen der Welt spielte der Pyjama bereits in der Vergangenheit eine Rolle. So kam er in den 1930ern in Europa als Urlaubsbekleidung in Mode. In Shanghai trug man in den 1990ern Schlafanzüge zum Einkaufen, was die Regierung 2010 allerdings verbot. Am Ende ist Bequemes aber der FC Bayern der Modebranche und gewinnt immer.

Nina Piatscheck ist unsere Moderedakteurin. Sie trägt im Bett Jogginghose und T-Shirt. Einen Pyjama besitzt sie nicht, würde sich für den roten Teppich aber einen zulegen.

Das musste selbst Karl Lagerfeld einsehen: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", sagte er noch im Jahr 2012. Schon zwei Jahre später entwarf er selbst eine Jogginghose für Chanel und schickte Models darin über den Laufsteg, in einer Haute-Couture-Show. Wer die wirtschaftliche Kontrolle über sein Label nicht verlieren möchte, kommt heute eben an bequemer Alltagskleidung nicht vorbei.

Balu der Bär wusste es schon immer: "Probier’s mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit", sang er bekanntlich im Dschungelbuch: "Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir."

1900

Korsett, ade! Jetzt sind fließende Kleider modern. Der Beginn der "casual fashion"

1961

Die erste Stretchjeans kommt in Deutschland auf den Markt. Bequem!

1985

Herrenschuhe? Nö! Joschka Fischer tritt als erster Minister in Turnschuhen an

2010

Ein britischer Supermarkt verbietet den Kunden das Einkaufen im Schlafanzug

2016

Der neue Höhepunkt des Bequemtrends: Schlafanzüge als Haute Couture