Wieder von der Arbeit geträumt? Und? War es schlimm? Berufseinsteiger erzählen, was sie nachts bewegt.

"Mein Kollege Tom arbeitet als Journalist in dem Feuilleton einer Zeitung. In meinem Traum begleite ich ihn zu einem Interview mit seinem Lieblingssänger. Wer genau das war, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber die Räume der Plattenfirma, bei der wir verabredet sind, habe ich noch vor Augen: Es sieht eher nach Luxushotel aus als nach Bürogebäude. Der Fahrstuhl ist aus purem Gold. Wir treffen den Sänger in einem Konferenzraum. Doch wir fangen nicht an miteinander zu sprechen. Stattdessen wird Musik aufgedreht, und die Leute von der Plattenfirma beginnen, sich auf dem Konferenztisch zu räkeln, einander an den Ohren zu ziehen, an den Nasen und an den Armen. Es ist nicht direkt eine Orgie, denn alle bleiben vollständig bekleidet. Es ist sehr 'strange'. Tom und ich zögern erst, dann wälzen wir uns mit den anderen über den Tisch."

Die Träumerin ist Journalistin. Tom heißt in Wirklichkeit anders. Er hat nie von diesem Traum erfahren.

"Ich stehe ganz klein vor einem großen Schrank, der lange, schmale Schubladen hat. Die muss ich ständig auf- und zumachen und behutsam Dinge hineinlegen und herausnehmen. Es gibt keinen Anfang und kein Ende, nur diese eine Tätigkeit: Schublade auf, Schublade zu. Schublade auf, Schublade zu. Schublade auf, Schublade zu."

Die Träumerin ist Grafikdesignerin. Der Schrank hat die gleichen Farben wie die Menüs der Software, mit der sie in ihrem Job fast jeden Tag arbeitet, sagt sie.

"Die Männer reden sowieso nicht mit mir"

"In meinem Traum steht mitten auf dem Rollfeld ein kleines, einmotoriges Flugzeug. Ich steige ein und fliege los, wundere mich in dem Moment noch, dass ich das alles so gut kann und es sich so leicht und sicher anfühlt, obwohl ich noch nie mit dieser Maschine geflogen bin. Erst als ich schon hoch in der Luft bin, fällt mir ein, dass ich noch gar keine Fluglizenz habe. Ich wache auf."

Der Träumer ist Pilot bei der Lufthansa. Diesen Traum hatte er während seiner Ausbildung.

"Die Kunden stehen vor meinem Bett. Sie schreien mich an, beschweren sich. Eine resolute Rentnerin mit Kurzhaarfrisur gestikuliert wild und pöbelt mich an: 'Watt? Du pennst hier, statt dich um meine Ware zu kümmern? Hallo? Was ist da los? Hallo? Hallo?'"

Der Träumer betreibt einen Webshop. Im letzten Weihnachtsgeschäft blieb eine Sendung beim Zoll hängen. Dann begann der Albtraum. Kurz vor Heiligabend kam die Ware dann endlich an, gerade noch rechtzeitig.

"Ich habe Angst. Der Raum, in dem ich stehe, hat weiße, ausgepolsterte Wände. Mit mir sind noch andere Menschen hier, nur Männer. Irgendwoher weiß ich, dass es auf dieser Welt oder zumindest in diesem Raum keine Frauen gibt, ich bin die einzige. Um das zu verstecken, spreche ich mit tiefer Stimme und trage eine Kurzhaarfrisur. Aber die Männer reden sowieso nicht mit mir: In kleinen Gruppen stehen sie herum, diskutieren leise miteinander und beugen sich über irgendwelche Zettel und Geräte. Wenn ich zu einer Gruppe hingehe, hören die Männer sofort auf zu sprechen. Auf einmal kommen sie näher. Sie beginnen an meinen Armen und Füßen herumzuschrauben, die plötzlich Scharniere anstatt Gelenke haben. Lange lasse ich sie einfach machen. Aber da schraubt mir einer den Fuß ab, und ich flippe aus. Ich schreie herum, reiße dem Mann die Hose herunter, darunter alles aus Metall, und schraube ihm den Penis ab. Einem anderen auch noch und einem dritten den Kopf. Die Körperteile schiebe ich durch eine lange Röhre, die auf einmal in der Wand ist und aussieht wie ein MRT."

Die Träumerin ist Medizintechnikerin. In ihrer Abteilung ist sie die einzige Frau.