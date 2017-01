Studium vorbei – und jetzt? Von Job-Speeddating bis zur eigenen Gründung: Vier Ex-Studenten erzählen von ihrem Berufseinstieg.

Mit einem geisteswissenschaftlichen Bachelor in den Job? Geht nicht, sagen viele. Carolin Werthmann hat es geschafft

Während meines Studiums saß ich abends oft mit Kommilitonen am Bodensee. Wir haben philosophiert, Bier getrunken und uns gefragt: Was wird aus uns werden? Es waren kritische, sorgenvolle Gespräche.

Ich habe Literatur, Kunst und Medienwissenschaften – LKM – an der Uni Konstanz studiert. "Lachen, Klatschen, Malen", sagten manch andere Studenten grinsend dazu. Kinderkram, in ihren Augen. Überall hieß es, dass es Geisteswissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt schwer haben, erst recht mit Bachelor. Auf WG-Partys wurde mein Studiengang oft belächelt. Besonders von Naturwissenschaftlern. Das hat mich trotzig gemacht. Ich habe gedacht, ich werde beweisen, dass es möglich ist, mit Bachelor eine Stelle zu finden.

Während ich im Sommer bei 38 Grad in meiner Studentenbude saß und meine Bachelorarbeit schrieb, habe ich mich nebenbei durch Stellenbörsen geklickt. Ich wollte Journalistin werden und hatte an der Uni schon ein paar entsprechende Seminare belegt. Beim Callwey-Verlag in München fand ich eine Ausschreibung für ein Volontariat im Bereich Lifestyle und habe mich beworben.

Die Stelle habe ich nicht bekommen, aber der Verleger hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei den Restaurierungs- und Handwerkszeitschriften zu arbeiten. Das war für mich überraschend, aber ich habe Ja gesagt. Dass ich keinen Master habe, hat im Auswahlgespräch keine Rolle gespielt. Dafür hat es meine Gesprächspartner sehr interessiert, dass ich vier Wochen in Schottland war und an einem Reiseführer mitgearbeitet habe. Jetzt schreibe ich über Dinge wie Kunstausstellungen, Gemälderestaurierungen und Museumstechnologie. Neue Themen zu erschließen ist ja eine klassische journalistische Aufgabe. Ich bin froh, dass ich Arbeitsluft schnuppere und dabei viel über mich selbst lerne. Und ich glaube, mein Beispiel macht auch anderen Mut."

Britta Kiwit, 28, hat einen Bewerbungsservice gegründet. Hier erzählt sie, was sie dabei gelernt hat

Nach meinem Bachelorabschluss in BWL bin ich beim Onlineportal Gründerszene eingestiegen. Dort habe ich unter anderem eine Jobbörse und Seminare für Gründer entwickelt. Für mein Team musste ich Leute einstellen und habe mich immer wieder über die Lebensläufe der Bewerber geärgert. Ich hatte oft das Gefühl, dass sie sich keine Mühe gemacht haben. Wichtige Infos, wie zum Beispiel was man im letzten Praktikum gemacht hat, waren häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Viele Bewerbungen waren auch einfach hässlich!

Nachdem ich drei Jahre lang den ganzen Tag über von Gründern der Digitalwirtschaft umgeben war, wollte ich selbst gründen. Ich habe gekündigt, bin mit einem one-way ticket nach Kambodscha geflogen und wollte erst zurückkommen, wenn ich eine Geschäftsidee gefunden habe. So war es dann auch. Zurück in Deutschland habe ich einen Bewerbungsservice gegründet. Mein fünfköpfiges Team und ich erstellen Lebensläufe und Bewerbungsanschreiben. Inzwischen haben wir mehr als 1.000 Bewerbungen bearbeitet. Ich checke auch auf Karrieremessen wie der Akademika und der Stuzubi Bewerbungsmappen. Ein klassischer Fehler, den viele machen: alle Praktika auflisten, die man je in seinem Leben absolviert hat. Wenn jemand in der Oberstufe noch Medizin studieren wollte, es dann aber doch Jura wurde, braucht das Schnupperpraktikum in der Klinik nicht mehr im Lebenslauf zu stehen. Ein weiterer Fehler: Im Anschreiben wird der Lebenslauf nacherzählt, statt eine Verbindung zu schaffen zwischen den Anforderungen der Stelle und den eigenen Fähigkeiten.

Beim Thema Bewerbungen spüre ich eine große Unsicherheit, auch im eigenen Freundeskreis. Vielleicht liegt es daran, dass sich keiner gern selbst präsentiert. Ich kann das verstehen. Ich habe zwar anderen immer gern bei ihrer Bewerbung geholfen. Wenn es aber um meine eigene ging, fiel mir das Ganze deutlich schwerer.