Kennen Sie den ersten Satz von Kafkas "Das Schloss"? Können Sie die Originale von den Einstiegen unterscheiden, die unser Autor formuliert hat? Beat the Prof!

Professor Wolfgang Steinig hat als Germanist in München, in Heidelberg und zuletzt an der Universität Siegen gearbeitet, zudem an einer britischen, einer griechischen und einer niederländischen Universität. Er ist Autor von Lehrbüchern, Monographien und Artikeln zum Deutschen als Zweit- und Fremdsprache, zum schulischen Schreiben, zur Soziolinguistik und zum Sprachursprung. Wie im Zuge der Menschwerdung die Fähigkeit entstand, treffende Wörter zu finden und sie in Sätzen hin und her zu schieben, kann man in seinem Buch Als die Wörter tanzen lernten lesen.