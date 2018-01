Unsere Autorin hat Sex mit Frauen, ohne sich zu schützen. Sie will sich aufklären und trifft auf überforderte Apotheker und Sexshop-Verkäufer.

Ich bin 26 und habe beim Sex mit Frauen noch nie verhütet. Fingern, lecken, Vulven und andere Körperteile aneinanderreiben. Hielt ich alles für unbedenklich.

Ich wäre nie auf die Idee gekommen, innezuhalten und zu fragen: "Warte mal kurz, hast du Lecktücher da?" Dass es schwarze, fetisch-mäßig aussehende Latexhandschuhe gibt, weiß ich nur aus einem queeren, alternativen Porno, den ich mir auf den unbequemen Holzbänken im Senatssaal der Humboldt-Universität bei einer Podiumsdiskussion zum Thema queer sexualities on screen angesehen habe.



Lange wiegte ich mich in dem bequemen Glauben, ich bräuchte mich beim Sex mit Frauen um Verhütung einfach nicht zu kümmern – und das glaubten offensichtlich auch alle meine Sexpartnerinnen. Aber ist das alles wirklich so unbedenklich? Oder bin ich einfach naiv und ungebildet? Ich begebe mich auf die Suche nach etwas, das meine Sexualkundelehrer*innen aus der Schule offensichtlich nicht für wichtig hielten: Verhütung zwischen Frauen.



Erste Anlaufstelle: die Berliner Lesbenberatung. Per E-Mail werde ich auf eine Broschüre hingewiesen, die ganz ohne Kategorien wie "Mann", "Frau", "Hetero" oder "Homo" auskommt und eine Vielfalt von Sexpraktiken, sexuellen Orientierungen und Identitäten berücksichtigt. Ich stöbere das Heft in der Auslage am Tresen eines linken Neuköllner Cafés auf. "Einen Cappuccino bitte und einmal die Broschüre 'Safer Sex'": 3,20 Euro. Zwischen MacBook-Hipstern, jungen Müttern, die sich über den Stuhlgang ihrer Babys unterhalten und Studis, die über Foucault brüten, lese ich, dass die meisten STIs (sexually transmitted diseases) über Körperflüssigkeiten, Schleimhäute, (Menstruations-)Blut oder offene Wunden übertragen werden. Schützen kann man sich zum Beispiel, indem man Kondome oder Einweghandschuhe über Finger und Toys zieht und sie von Person zu Person wechselt – oder zwischendurch Händewaschen geht. Um sich beim Oralsex zu schützen, gibt es Lecktücher aus Latex, die man angeblich im Sexshop bekomme.

Alternativ hält die Broschüre eine Bastelanleitung bereit: Man schneide von einem Latexhandschuh die Finger ab und schneide ihn dann seitlich auf. Ich lerne: Auch Kondome lassen sich auf ähnliche Weise umfunktionieren, Frischhaltefolie tut wohl ebenfalls ihren Dienst.



Ich mag DIY. Aber selbst professionelles Informationsmaterial rät mir zum Basteln? Das erschreckt mich. Wie unsichtbar ist meine sexuelle Orientierung, wie marginal ist die sexuelle Gesundheit lesbischer und bisexueller Frauen und Queers, dass ich mir meine Verhütungsmittel aus Küchenbedarf und Putzutensilien selber basteln müsste?



Geschlechtskrankheiten Infobox Papillomaviren Mit Humanen Papillomaviren (HPV) steckt sich fast jeder irgendwann an. Das Immunsystem hält die Viren meist in Schach, einige Typen können bei Frauen aber Gebärmutterhalskrebs auslösen. Die Impfkommission empfiehlt, Mädchen vor dem ersten Sex zu impfen. HPV können Warzen in der Genitalregion bilden, die sich nur durch eine Operation entfernen lassen. Gonorrhö Den Tripper lösen Bakterien aus – Gonokokken. Bei Frauen oft unbemerkt, führt die Infektion beim Mann zur eitrigen Harnröhrenentzündung. Ein Hinweis kann ein morgens austretender Eitertropfen sein. Nach längerer Infektion kann die Gonorrhö bei Mann und Frau zur Sterilität führen. Antibiotikaresistente Stämme nehmen zu. Chlamydien Chlamydien sind in Deutschland die häufigste sexuell übertragene Krankheit. Sie fällt durch Brennen in der Harnröhre oder Ausfluss auf, oft bleibt sie aber unbemerkt. Weil die Bakterien ohne Behandlung Sterilität verursachen können, bieten die gesetzlichen Kassen Frauen bis zu 25 Jahren einen Urintest an. Ist der positiv, sollte auch der Partner behandelt werden. Syphilis Erstes Symptom ist ein Geschwür im Genitalbereich, später bildet sich ein Ausschlag, der auch die Schleimhäute befallen kann. Wird die Krankheit rechtzeitig entdeckt, lässt sie sich mit einer einfachen Antibiotikatherapie heilen. Unbehandelt können die Erreger allerdings auch nach Jahren noch schwere Spätfolgen wie Nervenschädigungen und Lähmungen hervorrufen.

Bevor ich mich von meiner nächsten Sexpartnerin in Klarsichtfolie einwickeln lasse, würde ich gerne noch herausfinden, wie hoch das Übertragungsrisiko nun eigentlich ist. Ich mache einen Beratungstermin beim Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. "Für was genau?", fragt die Dame an der Anmeldung unwirsch. "Ich würde mich gerne zu Verhütung beraten lassen", antworte ich. "Wie jetzt? Für was denn genau? Wollen Sie die Spirale?", herrscht sie mich an. "Nein, ich würde mich gerne einfach generell zu Verhütung informieren", erkläre ich noch einmal. "Ja, für was denn genau???" – Ist mein Anliegen derart abnormal? Ich beginne, mich dafür zu schämen, dass ich zum Thema Verhütung noch Fragen habe. Dieselbe Szene spielt sich noch einmal ab, als ich zwei Wochen später zu meinem Termin an der Anmeldung stehe.



Habt ihr gehört, Heteros?

Die junge Ärztin, die mich empfängt, berät mich kompetent und errötet nur leicht unter meinen detaillierten Fragen. Ich erfahre, dass beispielsweise, Hepatitis B und Gonorrhoe Schmierinfektionen sind und auch Chlamydien und Trichomonaden auf diesem Weg übertragen werden. Das Ansteckungsrisiko ist dasselbe, ob nun Scheidensekret oder Sperma mit den Schleimhäuten der anderen Person in Kontakt kommt.



Habt ihr gehört, Heteros? Wer von euch hat beim Fingern oder Lecken eigentlich schon mal an Verhütung gedacht?