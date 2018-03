Welche Funktion erfüllt Religion? Was ist Spiritualität und welche Band hat dazu beigetragen, dass östliche Religionen im Trend liegen? Beat the Prof!

Hubert Knoblauch ist Professor für Allgemeine Soziologie an der Technischen Universität Berlin. Studiert hat er in Konstanz und Brighton. Seine Lehrjahre danach hat er an Universitäten in London, Nottingham, Paris, Sankt Gallen und Wien verbracht, bevor er seine erste Professur als Religionssoziologe an der Universität Zürich antrat. Er hat Bücher nicht nur über die sozialen Dimensionen von Religion und Spiritualität geschrieben ("Die populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft?"), sondern auch über PowerPoint, Todesnäheerfahrungen und Wünschelrutengehen. Seine Forschungsschwerpunkt sind: das Verhältnis von Wissen und Gesellschaft, Methoden der qualitativen Sozialforschung und soziologische Theorie. Sehr theoretisch ist deswegen auch sein letztes Buch "Die kommunikative Konstruktion der Wirklichkeit".