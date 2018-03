Woran kann man ein echtes und ein falsches Lachen unterscheiden? Und ist Lachen wirklich gesund? Ein Professor, zehn Fragen zum Thema Lachen: Beat the Prof!

Willibald Ruch ist Ordinarius für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Zürich. Er hat über 200 wissenschaftliche Arbeiten zu den Bereichen Humor, Lachen, Heiterkeit, positive Emotionen und Persönlichkeit erstellt. Er ist Gründungsmitglied und Teil des Board of Directors der Internationalen Vereinigung für Positive Psychologie. Seit 2001 hält er jährlich eine internationale Sommerakademie zum Thema Humor und Lachen. 2014 gründete er außerdem die Schweizer Gesellschaft für Positive Psychologie. In den letzten Jahren forschte Willibald Ruch vor allem zu Charakterstärken und Orientierungen zum Glück und der Lebens- und Arbeitszufriedenheit.